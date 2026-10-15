Коллектив Водоканала приносит глубокие соболезнования

Памяти Марины Ивановны Аганиной

Коллектив АО «Водоканал» приносит глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким по поводу кончины горячо любимой супруги, матери, ветерана АО «Водоканал» Аганиной Марины Ивановны.

Марина Ивановна Аганина внесла значительный вклад в развитие системы ценообразования и жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).

Марина Ивановна начала свой трудовой путь в 1993 году Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Якутской АССР. С 1986 по 1998 год работала в разных должностях в Республиканском производственном предприятии «Якуткоммунэнерго», которое в 1995 году было переименовано в ГУП «Техкоммунэнерго». С 1998 года по 2002 год трудилась в Муниципальном учреждении «Дирекция Единого заказчика», позднее переименованном в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Якутска.

С октября 2002 года по апрель 2010 года Марина Ивановна работала в Государственном комитете по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии РС (Я). Сначала в должности главного специалиста, затем — начальника технического отдела. В 2008 году назначена заместителем руководителя управления регулирования организаций коммунального комплекса.

Технический отдел, возглавляемый Мариной Ивановной, провел большую работу по разработке проектов нормативно-правовых документов, регламентирующих технические показатели и нормативы в коммунальном хозяйстве.

При ее непосредственном участии были разработаны Методические указания по определению технических показателей при расчете тарифов на тепловую энергию, а также Регламент рассмотрения дел об установлении цен (тарифов) Госкомцен.

Под руководством Марины Ивановны была разработана и внедрена компьютерная программа «СВОД формы-1 (тепло)» на 2004-2007 г.г.. Документ позволил сгруппировать сведения по запросу, например, по улусам, предприятиям, видам топлива. На их основании производилось согласование объемов топлива для государственных и муниципальных нужд, а также объемов жилищно-коммунальных услуг для расчета стандартов. В дальнейшем программа была усовершенствована. Это позволило сгруппировать данные полезного отпуска и объемов топлива по поставщикам, муниципальным образованиям, видам топлива, объемам тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Она активно принимала участие в выработке подходов и методов регулирования тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Проводила большую работу по оказанию методической помощи специалистам муниципальных образований. Неоднократно принимала участие в проведении семинаров для специалистов администраций муниципалитетов, предприятий-поставщиков услуг, учреждений бюджетной сферы.

С мая 2010 года по апрель 2023 год Марина Ивановна трудилась в АО «Водоканал» сначала в должности ведущего инженера производственно-технического отдела, потом заместителя главного инженера по производственным и инвестиционным программам. Позже возглавила производственно-техническую службу.

Под ее руководством была разработана первая инвестиционная программа предприятия, которая определила развитие систем водоснабжения и водоотведения города Якутска. При ее участии реализован масштабный проект строительства Водозаборных сооружений.

Внедрены цифровые схемы сетей и сооружений, запущен Информационно-программный комплекс «Водоканал», который значительно повысил оперативность работы эксплуатационных служб. Решены вопросы установления тарифа на технологическое присоединения к инженерным сетям предприятия, налажено взаимодействие с другими ресурсоснабжающими организациями.

При непосредственном участии Марины Ивановны были построены ВОС «Верхневилюйск», ВОС «Сунтар» по федеральному проекту «Чистая вода». Проделана большая работа по реализации программ комплексного развития территорий – застройка 112 квартала, 203 микрорайона, квартала «Звездный».

Мы всегда будем помнить Марину Ивановну, как человека, который всегда был готов прийти на выручку коллегам, щедро делился знаниями и опытом с молодыми сотрудниками. Она навсегда останется в наших сердцах образцом трудолюбия, бескорыстия и оптимизма.

Прощание состоится в субботу 17.10.2026г. с 11:00 до 12:00 в Якутском крематории по адресу: Маганский тракт 3 км, строение 7.

Коллектив АО «Водоканал»