Тяжелое ранение: Мужчина госпитализирован с ножевым ранением



В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован мужчина 1977 г.р. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Мегино-Кангаласском районе пенсионер под предлогом «инвестиций» потерял 839 тыс. руб.

В Вилюйском районе в ходе проверки транспортного средства изъято 50 мешков по 10 кг песочного грунта, добытого в реке.

В Ленском, Чурапчинском районах выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Мирнинском районе при проверке документов установлено водительское удостоверение с признаками подделки.

В 30 км от г. Мирного водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажир госпитализированы.

Задержаны 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.