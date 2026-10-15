Тяжелое ранение: Мужчина госпитализирован с ножевым ранением
Тяжелое ранение: Мужчина госпитализирован с ножевым ранением
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.
В Нерюнгринском районе с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован мужчина 1977 г.р. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Мегино-Кангаласском районе пенсионер под предлогом «инвестиций» потерял 839 тыс. руб.
В Вилюйском районе в ходе проверки транспортного средства изъято 50 мешков по 10 кг песочного грунта, добытого в реке.
В Ленском, Чурапчинском районах выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
В Мирнинском районе при проверке документов установлено водительское удостоверение с признаками подделки.
В 30 км от г. Мирного водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажир госпитализированы.
Задержаны 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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