Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

15.10.2026 10:31
чтение: 1 мин
Финансы
#бюджет республики
#ил тумэн
#публичные слушания

В Ил Тумэне начались публичные слушания по проекту бюджета республики

В Ил Тумэне начались слушания по проекту бюджета

В Ил Тумэне начинаются публичные слушания по проекту закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Слушания проведет вице-спикер парламента Якутии, председатель профильного комитета Юрий Николаев.

Смотрите онлайн-трансляцию по ссылкам:

➡️ ВКонтакте
➡️ Rutube

С проектом закона можно ознакомиться на официальном сайте Ил Тумэна.

Читайте также:

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Фото: Пресс-служба Ил Тумэна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное