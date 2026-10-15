15.10.2026 10:31
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В Ил Тумэне начались публичные слушания по проекту бюджета республики
В Ил Тумэне начались слушания по проекту бюджета
В Ил Тумэне начинаются публичные слушания по проекту закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».
Слушания проведет вице-спикер парламента Якутии, председатель профильного комитета Юрий Николаев.
Смотрите онлайн-трансляцию по ссылкам:
➡️ ВКонтакте
➡️ Rutube
С проектом закона можно ознакомиться на официальном сайте Ил Тумэна.
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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Фото: Пресс-служба Ил Тумэна
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