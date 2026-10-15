Садовников: Благодаря ему Якутск преобразился в каменный город!

В Якутске отметили 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Михаила Сергеева



Благодаря Герою Социалистического Труда, заслуженному строителю РСФСР и почетному гражданину Республики Саха (Якутия) Михаилу Семеновичу Сергееву столица региона преобразилась: на смену деревянным постройкам пришел современный каменный город. Об этом заявил глава Якутска Дмитрий Садовников на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения мастера.



Памятное мероприятие прошло в стенах Русского драматического театра, возведенного при участии Михаила Семеновича. Его же руками созданы и другие знаковые здания на проспекте Ленина, а также жилые дома первых кварталов, ставшие частью истории столицы.

Дмитрий Садовников подчеркнул, что в XX веке не было ни одной значимой стройки в Якутске, к которой не приложил руку Михаил Сергеев. Он участвовал в возведении аэропорта и первой буровой вышки — объектов, ставших символами освоения Севера и победы над суровыми условиями вечной мерзлоты.



По словам главы, Михаил Семенович был не просто выдающимся профессионалом. Ответственность, преданность делу, скромность и удивительная душевная щедрость сделали его наставником для целых поколений строителей. Его ученики и сегодня работают на благо родного города, продолжая заложенные им традиции.



«Я как человек и руководитель, курировавший строительный комплекс республики, а теперь возглавляющий столицу, особенно остро осознаю масштаб личности его и всего того поколения. Его опыт и подход к делу служат для нас ориентиром. Мы продолжаем строить Якутск, опираясь на те стандарты качества, ответственности и преданности профессии, которые задавал Михаил Семенович», — отметил Дмитрий Садовников.



Глава города добавил, что жизнь Михаила Семеновича продолжается в каждом новом объекте, в каждой бригаде и в каждом молодом специалисте, приходящем в профессию с пониманием ее высокой миссии. Его пример вдохновляет новое поколение, делая Якутск более комфортным и современным.

В этот день родных и близких Михаила Семеновича поздравили министр строительства Республики Саха (Якутия) Виктор Романов, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Подголов, народный писатель Якутии Наталья Харлампьева, представители Олекминского улуса и ветераны строительной отрасли.



Каждый из выступавших отметил силу духа, твердость характера и настойчивость Михаила Сергеева. Его жизненный путь был непростым: в годы Великой Отечественной войны он рано остался круглым сиротой. Однако тяжелые испытания не сломили его, а закалили характер, научив ответственности, выдержке и умению двигаться вперед.

Свою трудовую биографию Михаил Семенович начинал с самых простых, но важных рабочих профессий: был плотником, столяром, паркетчиком. Он досконально знал свое дело и понимал, что прочное здание начинается с добросовестного труда каждого специалиста. Позднее под его руководством бригада комсомольской молодежи внесла значительный вклад в развитие города. Именно руками Михаила Семеновича и его товарищей создавался современный Якутск. Он особенно гордился своим участием в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).





Михаил Сергеев отличался исключительным вниманием к людям. Он искренне интересовался их судьбами и никогда не оставался равнодушным к чужой беде. Если кому-то требовалась поддержка, совет или помощь, он всегда бескорыстно приходил на выручку. Его судьба — яркое свидетельство того, как человек, прошедший через тяжелейшие испытания, благодаря силе характера и трудолюбию становится настоящим созидателем.