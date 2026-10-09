МегаФон и БЮРО 1440 протестировали гибридную связь

МегаФон и БЮРО 1440 продемонстрировали работу гибридной модели связи

Мобильный оператор МегаФон и аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) провели первый тест гибридной связи через российскую низкоорбитальную группировку, наземный радиодоступ обеспечила базовая станция YADRO. Компании продемонстрировали технологию на форуме «Цифровые решения» в Москве, запустив прямой эфир из Красноярского края.

Инженерные команды обеспечили сквозную передачу данных на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без прокладки наземной транспортной линии. Прямой эфир из сибирской тайги до площадки видеоконференции в Москве позволил участникам форума «Цифровые решения» оценить в работе синергию космической и наземной инфраструктуры в реальном времени в действующей сети.

В основе уникального решения — интеграция спутниковой системы БЮРО 1440 с мобильной сетью МегаФона. Впервые в России спутниковый терминал обеспечил передачу данных между удалённой площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а базовая станция YADRO — радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью, кратно увеличивать объём данных в любой локации — от удалённых промышленных объектов и экспедиций до зон чрезвычайных ситуаций.

«Гибридная связь на действующей инфраструктуре — это принципиально новая для российского телеком-рынка технология, которая стала логичным продолжением нашей стратегии развития: еще в 2024 году МегаФон первым в отрасли подписал контракт с БЮРО 1440, а затем первым разработал и презентовал собственный спутниковый комплекс для оперативного развертывания сетей 4G и 5G. Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя нам рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Сегодня мы продемонстрировали результат совместной работы инженерных команд. За этим прямым включением — путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи. Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня», — подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.