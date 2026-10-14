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15.10.2026 08:25
чтение: 0 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#утка
#чудо на Белом озере

Садовников: Маленькое чудо на Белом озере

Маленькое чудо на Белом озере

Во время скоса камыша сотрудники Управы Гагаринского округа спасли утку. Птицу уже забрали волонтеры.

Одно благое дело действительно порождает другое. Спасибо нашим коллегам за неравнодушие! Молодцы!

Были пни, теперь камыши: Коммунальщики переключились на новую напасть

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Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief

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