Были пни, теперь камыши: Коммунальщики переключились на новую напасть

Мобилизуем силы на борьбу с камышами

Усиливаем меры пожарной безопасности. На этой неделе, в пятницу, субботу и воскресенье, город мобилизуется, чтобы скосить и уничтожить сухостой у городских озер.

У нас есть официальное предписание Пожнадзора, которое нельзя игнорировать. Сухая трава и камыши на берегах водоемов — это реальная угроза жилым домам и объектам экономики. Учитывая погодные условия и скорое похолодание, откладывать нельзя.

Важный момент: это не разовая акция. Такая работа должна проводиться планово. В этом году мы уже скосили 200 гектаров травы и камышей, но этого недостаточно. Координация всех мероприятий остается за Департаментом по развитию территорий. Управы прекрасно осведомлены о проблемных местах, особенно там, где разрастаются камыши.

Особое внимание — Сайсарскому озеру. Моя позиция здесь остается неизменной: да, покос будет проведен, но этого мало. Озеру нужен более серьезный, системный подход, чтобы остановить его зарастание.

Якутск — наш общий дом, и большинство столичных озер, несмотря на их федеральный статус, требуют нашей общей ответственности. Взаимопомощь по полной программе: округа будут оказывать поддержку друг другу, выходя за пределы только своих закрепленных территорий.