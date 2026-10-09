На Средней Колыме завершилась навигация-2026 

Вечером 8 октября к Среднеколымску пришел теплоход СК-2087 Колымской судоходной компании с грузом для предпринимателей и Арктической торгово-логистической компании. 9 октября началась разгрузка, и плавкран, и все суда поднимутся вверх на базу в зимний отстой.

Летняя навигация завершается, все запланированные объёмы доставлены, навигацию этого года можно считать успешной, сообщает в своем канале глава Среднеколымского улуса Иван Лаптев.

Глава поблагодарил всех речников, руководство АО «Колымская судоходная компания» в лице директора Константинова Михаила Владимировича, экипаж плавкрана ТР-166 во главе с командиром Филипповым Виталием Вячеславовичем, водителей «Сахаспецтранс», работников Среднеколымской нефтебазы, индивидуальных предпринимателей Галаева Владимира Николаевича, Волкова Вячеслава Егоровича, и всех, кто помогал, содействовал выполнению производственных задач.

— Благодаря вашему опыту, профессионализму и слаженности все плановые объёмы выполнены, — резюмировал глава Среднеколымского улуса.

Примечательно, что глава Средней Колымы никого не забыл, поблагодарил всех, кроме ЛОРПа…

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