В Якутске состоится Неделя моды с участием десятков локальных брендов

В креативном кластере «Квартал труда» в Якутске 7 и 8 ноября состоится Неделя моды в Якутии. Масштабное событие объединит более 30 региональных дизайнеров, а также моделей и экспертов, чтобы показать направления развития локальной фэшн-индустрии и обсудить будущее рынка.



7 ноября запланирована деловая часть со свободным входом: участников ждут лекции, мастер-классы и разбор практических кейсов от профессионалов.

Главное событие – большой модный показ – состоится 8 ноября. На подиуме будут представлены коллекции, сочетающие авторский взгляд на моду и современные интерпретации традиционной якутской культуры.

Организаторы отмечают, что модная индустрия Якутии сегодня показывает уверенный рост и становится заметной далеко за пределами республики.