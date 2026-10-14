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15.10.2026 03:33
чтение: 1 мин
Экономика

В Якутске состоится Неделя моды с участием десятков локальных брендов

В креативном кластере «Квартал труда» в Якутске 7 и 8 ноября состоится Неделя моды в Якутии. Масштабное событие объединит более 30 региональных дизайнеров, а также моделей и экспертов, чтобы показать направления развития локальной фэшн-индустрии и обсудить будущее рынка.


7 ноября запланирована деловая часть со свободным входом: участников ждут лекции, мастер-классы и разбор практических кейсов от профессионалов.
Главное событие – большой модный показ – состоится 8 ноября. На подиуме будут представлены коллекции, сочетающие авторский взгляд на моду и современные интерпретации традиционной якутской культуры.
Организаторы отмечают, что модная индустрия Якутии сегодня показывает уверенный рост и становится заметной далеко за пределами республики.

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Источник: Пресс-служба ГК "Корпорация развития"
Фото: Александр Гаврильев

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