Математический тест: решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7
Задание
Решите пример: 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7 = ?
Очень легко! Или нет?
Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних семёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием.
Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 25% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!
В чём главные ловушки?
Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:
- Скрытое умножение. Запись
7(7 + 7)без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 7 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится
7 * 14 = 98, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую семёрку на 98, получая бессмысленные дроби или путаясь в порядке действий.
- Потерянная семёрка в конце. Из-за фокуса на центральной, самой «шумной» части примера (
7 : 7(7 + 7)), мозг часто просто «забывает» про последнюю
+ 7, выдавая промежуточный результат за окончательный.
Пошаговое решение:
Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».
1. Действия в скобках:
Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.
7 + 7 = 14
- Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):
7 + 7 : 7 * 14 + 7
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или красоты чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.
- Сначала идет деление:
7 : 7 = 1
- Затем умножение:
1 * 14 = 14
- Теперь пример стал элементарным:
7 + 14 + 7
3. Сложение (слева направо):
7 + 14 = 21
21 + 7 = 28
Итоговый правильный ответ: 28
Получилось ли у вас решить пример с первого раза без подсказок? Делитесь результатами в комментариях и отправьте эту задачу друзьям, чтобы проверить их внимательность!
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий