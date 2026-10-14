Математический тест: решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7

Решите в уме. Это нетрудно

решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7

Задание

Решите пример: 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7 = ?

Очень легко! Или нет?

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних семёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием.

Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 25% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

Скрытое умножение. Запись 7(7 + 7) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 7 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 7 * 14 = 98 , а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую семёрку на 98, получая бессмысленные дроби или путаясь в порядке действий. Потерянная семёрка в конце. Из-за фокуса на центральной, самой «шумной» части примера ( 7 : 7(7 + 7) ), мозг часто просто «забывает» про последнюю + 7 , выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:

Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

7 + 7 = 14

Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):

7 + 7 : 7 * 14 + 7

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или красоты чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

Сначала идет деление: 7 : 7 = 1

Затем умножение: 1 * 14 = 14

Теперь пример стал элементарным: 7 + 14 + 7

3. Сложение (слева направо):

7 + 14 = 21

21 + 7 = 28

Итоговый правильный ответ: 28

Получилось ли у вас решить пример с первого раза без подсказок? Делитесь результатами в комментариях и отправьте эту задачу друзьям, чтобы проверить их внимательность!