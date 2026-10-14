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14.10.2026 22:50
чтение: 1 мин
Интересное
#математический тест

Математический тест: решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7

Решите в уме. Это нетрудно
решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7
решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7

Задание

Решите пример: 7 + 7 : 7(7 + 7) + 7 = ?

Очень легко! Или нет?

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних семёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием.

Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 25% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

  1. Скрытое умножение. Запись 7(7 + 7) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 7 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 7 * 14 = 98, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую семёрку на 98, получая бессмысленные дроби или путаясь в порядке действий.
  2. Потерянная семёрка в конце. Из-за фокуса на центральной, самой «шумной» части примера (7 : 7(7 + 7)), мозг часто просто «забывает» про последнюю + 7, выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:
Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

  • 7 + 7 = 14
  • Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):
    7 + 7 : 7 * 14 + 7

2. Умножение и деление (строго слева направо):
Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или красоты чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

  • Сначала идет деление: 7 : 7 = 1
  • Затем умножение: 1 * 14 = 14
  • Теперь пример стал элементарным: 7 + 14 + 7

3. Сложение (слева направо):

  • 7 + 14 = 21
  • 21 + 7 = 28

Итоговый правильный ответ: 28

Получилось ли у вас решить пример с первого раза без подсказок? Делитесь результатами в комментариях и отправьте эту задачу друзьям, чтобы проверить их внимательность!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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