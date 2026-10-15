Банк пытался спасти, но доверчивость победила

«Инвестиционный проект», которого не было: как работает обман

В Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия) с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в интересах жительницы района обратился прокурор.

Основанием послужило возбуждение в октябре 2023 года уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленным лицом денежных средств, принадлежащих жительнице района. В ходе предварительного следствия, установлено, что для совершения преступления и хищения денежных средств неустановленными лицами использовался банковский счет ответчика. Прокурор просил взыскать с жителя Удмуртии сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

Ответчик иск не признал и пояснил, что счёт, на который поступили 605 000 руб. от жительницы п. Сангар открыт на его имя для законного заключения сделок купли-продажи по формированию и отчуждению личных накоплений. Переводы, по его словам, законны и обоснованы, поскольку обусловлены заключённым договором купли-продажи рублёвого кода на обменной платформе.

Судом установлено, что в сентябре 2023 года потерпевшей с неизвестного номера позвонил мужчина и предложил участие в инвестиционном проекте и, после уговоров, она согласилась. Вскоре с ней связался другой мужчина, представившийся сотрудником того же проекта. Через мессенджер WhatsApp ей пришло сообщение о необходимости срочно перевести на её карту 15 000 руб. — для проведения «сделки». Такой суммы у женщины не оказалось, и она взяла их в долг у зятя. Сообщив звонившему, что средства поступили на счет, она получила ссылку, перейдя по которой, отправила 14 500 руб. Операцию заблокировал банк, однако женщина, подтвердила перевод по звонку из банка. После этого ей пришло сообщение о «успешной активации инвестиционного счёта» с обещанием связаться позже.

После, следуя указаниям неизвестных, женщина установила на свой телефон программу, через которую она получала инструкции, как действовать дальше. Ей также настоятельно рекомендовали ежедневно удалять все вызовы, объясняя это «помехами в работе». Вскоре к общению подключился третий «помощник» — звонившие настойчиво предлагали делать новые вложения, хотя женщина сомневалась в получении дохода.

Сомнения развеялись, когда на её счёт поступили 19 000 руб. — якобы результат «инвестирования» ранее вложенных 14 500 руб. и женщина поверила.

22 сентября ей на счет поступили деньги от продажи дома. В тот же день с ней связался «помощник по инвестициям» и под его руководством женщина перевела 49 500 руб. по указанной ссылке. На следующий день она совершила еще два перевода на общую сумму 605 000 руб. на счет ответчика. После ей сказали ждать электронное письмо и сообщить, когда оно поступит.

С 23 сентября по 1 октября 2023 года женщина ежедневно общалась с «куратором» и его «помощником», которые предлагали участие в новых проектах. На просьбы перевести ей «доход» постоянно под различными предлогами отказывали. В итоге ей сообщили, что для вывода средств необходимо привлечь третье лицо. Женщина обратилась за помощью к сыну, который, увидев переписку, понял, что мама стала жертвой мошенников, и посоветовал обратиться в полицию.

Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия), отказывая в удовлетворении требований, отметил, что сделка купли-продажи рублевых кодов заключена в установленном порядке, не оспорена и не признана недействительной. Доказательств причастности ответчика к хищению денежных средств истца материалами проверки не установлено.

Не согласившись с решением, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив материалы дела, оснований для отмены судебного акта не нашла. Решение оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.