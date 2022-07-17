Сложная обстановка в Верхоянье сохраняется — МЧС

В Верхоянском районе сохраняется сложная обстановка с дождевым паводком. В населенном пункте Хайысардах уровень воды выше критической отметки и постепенно продолжает расти, в г. Верхоянск уровень опустился ниже критической отметки.

На территории района развернуто 11 пунктов временного размещения граждан вместимостью на 830 человек, сейчас в 4 ПВР размещены 40 человек, в том числе 21 ребенок.

Проводится постоянная информационно-разъяснительная работа среди населения, попадающего в зону возможного подтопления, о маршрутах отселения и месте размещения ПВР, для проведения отселения населения, сформирована группировка сил и средств в составе 16 человек личного состава и 10 единиц техники.

Силами инспекторского участка ГИМС проведено техническое освидетельствование привлеченных маломерных судов.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут оперативный штаб, непосредственно в самом Верхоянском районе спасатели распределены по населенным пунктам: Хайысардах, Верхоянск и Батагай.

С нарастающим итогом в Верхоянский район доставлено 14 416 кг продовольствия и товаров первой необходимости. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 397 человек, в том числе 104 ребенка, из них 40 человек размещены в ПВР, 357 человек по родственникам и знакомым. Кроме этого, 197 детей направлены в детские оздоровительные лагеря Якутска.

За сутки на р. Яна в с. Боронук освободилось от воды 10 приусадебных участков, в т.ч. 5 жилых домов, в г.Верхоянск освободились от воды 30 жилых домов, а в с.Хайысардах сохраняется подтопление дворовых территории.

По прогнозу Якутского УГМС на притоках р. Яна продолжается стабильное понижение уровней воды от 10 – 20 см. В ближайшие сутки понижение уровней продолжится с освобождением от воды с. Бетенкес на р. Адыча. В среднем течении р. Яна сохраняются высокие уровни воды. У с. Боронук и г. Верхоянск ближайшие сутки ожидается постепенное понижение уровней и освобождением н.п. от воды.

В связи с дальнейшим продвижением волны дождевого паводка ниже по течению у п. Батагай наблюдается прохождение максимума дождевого паводка, дополнительный рост составит 10-15 см., с дальнейшим понижением уровней воды. В связи с этим сохраняется вероятность выхода воды на пойму и подтопление пониженных участков местности у п. Батагай и с. Хайысардах.