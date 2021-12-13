Скандальная школа Якутска скоро получит другое здание

Глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ сегодня проинспектировал ход капитального ремонта в здании бывшего Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, в котором временно разместится средняя общеобразовательная школа № 1 г. Якутска. Напомним, ремонтные работы планируется завершить в феврале 2022 года. Учебный процесс во временном здании начнется с марта 2022 года.

Заказчиком ремонтно-монтажных работ является МКУ «Главстрой», подрядчик – ООО «Оптима-Строй».

Руководитель МКУ «Главстрой» Алексей ВАРЛАМОВ сообщил, что ремонтные работы на всех этажах идут по графику. Завершаются работы по проектно-сметной документации для проведения экспертизы для формирования окончательной проектно-сметной стоимости ремонтных работ.

По словам прораба подрядной организации, заключен контракт на ремонтные работы в здании бывшего колледжа с 15 октября. Параллельно началось проектирование и работы по демонтажу. За полтора месяца проведен достаточно большой объем работ по капитальному ремонту.

«Сейчас готовим объект под отделочные работы, устанавливаем наружные и внутренние электросети. Полностью демонтировали все инженерные сети, меняем коммуникации, включая отопительные системы и приточную вентиляцию», — подчеркнул прораб Дмитрий ЮГАЙ.

Приточные вентиляционные установки обеспечивают подачу определенного объема свежего воздуха в помещение, что является одним из обязательных требований в общеобразовательных учреждениях.

В ходе осмотра обсудили вопросы финансирования капитального ремонта. Евгений Григорьев поручил протокольно оформить потребность при капитальном ремонте для внесения в Департамент финансов Окружной администрации г. Якутска, также усилить работу с поставщиками строительных материалов и комплектующего оборудования.

Также отмечено, что в весенне-летний период 2022 года планируется благоустроить прилегающую к зданию территорию.

Напомним, здание МОБУ СОШ № 1 на проспекте Ленина, 32, построенное в 1941 году, сильно обветшало. При этом, согласно позиции прокуратуры и суда, в здании невозможно проведение укрепительно-восстановительных работ.