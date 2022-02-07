Рыбалка на 105 миллионов — дело якутских браконьеров направлено в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов, в том числе особо ценных, с причинением ущерба в размере более 104,7 млн рублей.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей республики.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением самоходного транспортного плавающего средства и других запрещенных орудий, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба) и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных), совершенные группой лиц по предварительному сговору).



Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБПиК МВД по Республике Саха (Якутия), расследовано Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).



По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемые, прибыв на моторном судне модели «WYATBOAT-490 PRO», оснащенном подвесным лодочным мотором из г. Якутска в Булунский район, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя не менее 15 сетей, осуществили незаконный вылов 103 экземпляров рыбы вида «нельма» и 28 экземпляров рыбы вида «обыкновенный таймень».



Обвиняемые также незаконно добыли 570 экземпляров рыбы вида «сибирский осетр ленской популяции», принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации. В ходе обработки ими с улова извлечена икра общим весом около 217 кг., которая вместе с рыбой перевезена в г. Якутск для последующей реализации.



Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 104,7 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в суд для рассмотрения по существу.