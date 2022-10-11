Человек, владеющий родным языком, является полноценной, богатой личностью.

Языковое образование ребенка выступает важным инструментом его успешной жизнедеятельности в поликультурном сообществе людей, а также оно помогает его мобильному вхождению в открытое информационное пространство.

В рамках XIV съезда учителей и педагогической общественности РС(Я) 6 октября 2022 г. на базе АОУ РС (Я) ДПО проведена открытая презентационная площадка «Родной язык – дыхание души ребенка» по тиражированию лучших педагогических практик дошкольных образовательных организаций республики по обучению детей дошкольного возраста родному языку. В ней приняли активное участие более 60 воспитателей, логопедов, педагогов дополнительного образования дошкольных образовательных организаций республики.

В ходе работы площадки модератор Михалева О.И., заместитель директора ИРО и ПК, создавала условия для содержательного диалога по обсуждению актуальных вопросов развития родного языка в дошкольном возрасте. Ключевыми вопросами звучали: как связана среда обитания ребёнка с его родным языком? Существование родного языка в человеческой среде и какие условия необходимы для его функционирования и сохранения?

Площадка проходила по трем направлениям:

— «Язык и среда»;

— «Язык и мышление»;

— «Ребенок и книга».

В ходе работы площадки слушателями предложено создать сетевое республиканское сообщество по обмену опытом.

Участники площадки считают, что опыт эффективного использования авторских дидактических игр, пособий, авторские методики, направленные на развитие мыслительных процессов детей на родном языке, помогут педагогам в успешной реализации поставленных задач по обучению детей родному языку.