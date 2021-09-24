Прощание с Виктором Михайловым состоится 28 сентября

Виктор Данилович

МИХАЙЛОВ

(12.07.1946 г. – 22.09.2021 г.)

22 сентября 2021 года в г. Владивостоке на 76-м году жизни скончался Виктор Данилович Михайлов, профессор, доктор философских наук, Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, академик Академии Духовности РС(Я), почетный гражданин Верхневилюйского улуса, член-корреспондент Сибирской Академии наук высшей школы, отличник народного просвещения РФ.

Виктор Данилович родился 12 июля 1946 года в Хоринском наслеге Верхневилюйского района Якутской АССР, окончил философский факультет Ленинградского государственного университета (1974г.), аспирантуру кафедры философии Ленинградского педагогического института (1977г.), преподавал в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте, с 1981 года работал в Якутском государственном университете, избирался заведующим кафедрой философии, деканом педагогического факультета ЯГУ, затем в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова неоднократно избирался профессором кафедры философии. Удостоен высшей награды вуза – университетского Ордена «Слава и Величие» федерального университета за полувековой безупречный труд ученого и преподавателя, просветителя и наставника, доброго друга молодежи.

Выдающийся ученый, крупный специалист в области социальной философии, автор важнейших научных исследований проблем гражданского согласия, им опубликовано более 200 научных, научно-методических, научно-популярных статей и книг. Виктор Данилович по праву является одним из наиболее влиятельных социальных мыслителей эпохи политических реформ конца XX в. и начала XXI в. Якутии и России, создатель теории гражданского согласия, обусловленного особенностями социокультурного, нравственного и идеологического регулирования факторов консолидации общества.

Труды В.Д. Михайлова легли в концептуальную основу Конституции РС(Я), учредительных документов Ассамблеи народов Якутии, Концепции попечительства в образовании и др. Виктор Данилович – соавтор Доктрины здорового образа жизни в республике, главный редактор сборников «Общество и власть» (19 выпусков), авторитетный член экспертного сообщества республики, бессменный эксперт программ и проектов социально-политического и социально-культурного направлений в области научных знаний, разработчик по ряду учебных дисциплин магистерского цикла «История и философия науки», «Философия науки и образования» и других.

Много сил и внимания профессор В.Д. Михайлов уделял воспитанию молодого поколения и подготовке научно-педагогических кадров, оказал существенное влияние на формирование философской социокультурной среды в университете, в других учебных учреждениях и обществе.

Высокое педагогическое и лекторское мастерство, природная харизма Виктора Даниловича способствовали востребованности и проведению масштабных актовых лекций, конференций, форумов общественности. Его философские выступления, лекции, прикладные занятия всегда вызывали неизменный интерес у студентов и аспирантов, специалистов многих отраслей экономики, которые в последующем с непреходящим уважением и большой любовью пересказывали своим молодым собеседникам. На лекциях профессора выросло не одно поколение якутян, вдохновленных Личностью и незаурядным талантом Виктора Даниловича, отличающегося от многих других своей активной гражданской позицией, независимостью и смелостью суждений. Его западающее в душу молодого человека неравнодушное отношение к проблемам в стране, его искренние слова о любви к Родине и патриотизме, яркие запоминающиеся цитаты и определения, аналитические заметки и сравнительные примеры из жизни общества волновали и тревожили воображение, а осмысление и осознание реалий производили сильное впечатление и запоминались надолго. Своим уважительным отношением к людям, самоотверженным трудом и профессионализмом Виктор Данилович заслужил непререкаемый авторитет в научно-педагогическом сообществе в стране и за рубежом. Его значимый вклад в развитие гуманитарного знания, в продвижение интеллектуальных и культурных ценностей в стране и мире, преданное служение просвещению народов Якутии и России, достижению высокообразованного общества, его активная общественная деятельность и гражданская позиция достойны самого глубокого уважения. Богатейшее научное наследие станет достоянием отечественной и мировой науки.

Виктора Даниловича Михайлова мы будем помнить за его человечность, доброту, жизнелюбие, порядочность и оптимизм. Для всех нас Виктор Данилович был мудрым другом, талантливым коллегой, блестящим эрудитом, истинным интеллигентом. Добрая память о светлом человеке, отзывчивом и душевно щедром друге и коллеге останется с нами.

Искренние соболезнования и сочувствие родным и близким Виктора Даниловича, коллегам и его друзьям, всем, кто знал, общался, учился…

Гражданская панихида состоится 28 сентября 2021 г. в 11.00ч. в Культурном центре СВФУ по адресу: ул. Белинского, 58.

При участии просим соблюдать противоэпидемические требования (соблюдение социальной дистанции, ношение масок, использование антисептиков).