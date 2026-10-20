Несмотря на все трудности якутские аграрники выполнили поставленные цели

Глава Якутии провел совещание в Амгинском улусе, где подвели предварительные итоги кормозаготовительной и уборочной кампаний 2026 года и определили задачи аграрного сектора на предстоящий год. Айсен Николаев отметил, что несмотря на трудности, аграрники упорным трудом выполнили поставленные цели и задачи по посевным, уборочным работам и кормозаготовке.

— Были и дожди, вызвавшие паводки, и засушливые периоды в некоторых районах. Хорошо понимаю, сколько сил этот сезон потребовал от тех, кто работал на сенокосах и на полях. Запасов сена в республике достаточно для предстоящей зимовки. Выполнены планы по сбору картофеля и овощей. Благодарю наших жителей села за достигнутые результаты, силу духа, сплоченность и оптимизм, которые мы видим в их ежедневном труде и результатах производства», — обратился к аграриям Айсен Николаев.

Напомним, что на сенокосные работы в ряде районов Якутии сильно повлиял дождевой паводок. От него пострадали хозяйства 14 районов, а также город Якутск.

Особое внимание на совещании было уделено развитию молочной отрасли республики. Глава республики отметил, что личные подсобные хозяйства должны получить предусмотренную на этот год финансовую поддержку на поголовье скота. Он поручил Правительству республики обеспечить эти выплаты и выделить дополнительные средства на поддержку сдатчиков молока за объёмы, сданные сверх плана.

Как сообщил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, объем закупленной продукции в текущем году составил 52,3 тысячи тонн, что соответствует 94,5% от годового плана. На поддержку молочной отрасли региона направлено 3,5 млрд рублей.

— По данным районов, до конца года оценивается заготовка и переработка 63,7 тысячи тонн молока. На сегодня план заготовки молока перевыполнили Горный, Кобяйский, Мирнинский, Намский, Олекминский и Сунтарский районы», — отметил вице-премьер республики.

По информации Сергея Местникова, в этом году, несмотря на определенные трудности, план заготовки сена в 403,7 тысячи тонн выполнен на 98%: скошено 344,1 тысячи гектаров сенокосных угодий, заготовлено 396,2 тысячи тонн сена, из них мобильными бригадами на отдаленных участках — 21,6 тысячи тонн. С учетом остатка сена прошлого года в объеме 18,8 тысячи тонн общий объем сена на предстоящую зимовку составит 415 тыс. тонн, что соответствует 101% от плана.

Он отметил, что более 86% от общего объема сена заготовили в заречной, западной и центральной группах районов: Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Нюрбинском, Амгинском, Намском, Хангаласском, Верхневилюйском, Таттинском, Вилюйском, Сунтарском.

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