Депутаты обсудили срыв Северного завоза

Минжизнеобеспечения и Минтранс не в силах решить проблемы на своем уровне

В Ил Тумэне прошёл круглый стол на тему «О проблемах обеспечения топливно‑энергетическими ресурсами теплоснабжающих организаций и объектов коммунальной инфраструктуры арктических районов Республики Саха (Якутия)». Модератором выступил председатель постоянного комитета Ил Тумэн по строительству, жилищно‑коммунальному хозяйству и энергетике Александр Иванович Корякин. В работе круглого стола приняли участие народные депутаты, представители органов исполнительной власти, муниципальных образований, общественных организаций и средств массовой информации.

Ключевой темой стала сложная ситуация с северным завозом в навигацию 2026 года. По данным Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я), на момент обсуждения отгружено 964 637,5 тонн грузов (95,5 % плана), доставлено — 943 786,4 тонн (93,4 %). При этом по рекам Яна и Индигирка план не выполнен: по Яне доставлено 72,4 % угля и нефти, по Индигирке — 61,3 %.

Основные причины отставания — ухудшение судоходных условий в Ленском бассейне, в том числе снижение гарантированных глубин на реке Лена с 255 до 220 см, дефицит тягового флота у ПАО «ЛОРП», а также критическое финансовое состояние основного заказчика — ГУП «ЖКХ РС(Я)». Дефицит субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с льготными тарифами составляет 22,5 млрд рублей (потребность — 38,3 млрд, выделено — 15,8 млрд). Одновременно растёт дебиторская задолженность бюджетных учреждений — свыше 3 млрд рублей, а задолженность ГУП «ЖКХ РС(Я)» перед ПАО «ЛОРП» достигла 2,225 млрд рублей.

Недовезённые объёмы придётся доставлять автозимниками. Это потребует привлечения свыше 210 единиц техники (включая нефтеналивную) и дополнительного финансирования: суммарно более 1,4 млрд рублей только на автоперевозки по рекам Яна и Индигирка. Кроме того, ситуацию осложняют сокращение сроков работы автозимников и инфраструктурные ограничения, в том числе на участке Усть‑Нера — Хонуу.

Народными депутатами были заданы вопросы о персональной и корпоративной ответственности за срывы обеспечения. Подчёркнута необходимость фиксации персональной ответственности и усиления координации участников северного завоза. Предложено детально разбирать следующую навигацию «по суткам» и представить полноценный план. Контрольному комитету Ил Тумэн поручено совместно с постоянными комитетами принять меры по осуществлению парламентского контроля.

Как отметили на круглом столе, народными депутатами была поднята ситуация по поставкам угля с разреза «Джебарики‑Хая». Снижение объёмов добычи обусловлено совокупностью факторов: геологическими сложностями, износом техники, а также отсутствием должного внимания со стороны компании‑оператора «Мечел».

Остро стоит вопрос кадров для водного транспорта — наблюдается большой дефицит плавсостава для северных рек. Квоты и целевые места существуют, но не заполняются из‑за низкой конкурентоспособности зарплат и высокой конкуренции с центральными регионами, где условия проще, навигация дольше, а зарплаты выше. При этом дефицит кадров остаётся критическим: до 60 % по командному составу и около 35 % — по рядовому.

Народные депутаты отметили, что финансовое состояние основного заказчика северного завоза — ГУП «Жилищно‑коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» — характеризуется как критическое.

Выступление на круглом столе главы МО «Момский район» Дмитрия Аммосова было эмоциональным. Он отметил, что у перевозчиков кризис доверия к ГУП «ЖКХ РС(Я)» из‑за долгов, рисков зимней логистики в экстремальном климате и многолетних системных проблем.

«ГУП “ЖКХ РС(Я)” задолжало основному контрагенту по Момскому району свыше 64 миллионов рублей. Из‑за несвоевременных расчётов доверие перевозчиков к системе северного завоза подорвано. При этом объёмы завоза в районе в текущем году выросли в три раза. Параллельно автопарк уходит к недропользователям: там действует понятная схема оплаты — 40 % сразу после сдачи ТТН и возврата на базу, тогда как в рамках завоза гарантии выплат отсутствуют», — рассказал глава Момского улуса.

Из‑за несвоевременных расчётов у перевозчиков нет мотивации участвовать в северном завозе: доверие к системе утрачено. При этом объёмы завоза в Момском районе в текущем году выросли в 3 раза. Деградация речной инфраструктуры создаёт угрозу потери флота. По словам Дмитрия Аммосова, дноуглубительные работы на Индигирке не велись около 15 лет. Падение уровня воды провоцирует образование наледей, из‑за чего автозимники могут оказаться непроходимыми. Лоцманы предупреждают: при сохранении текущих тенденций флот Ленского бассейна может быть фактически утрачен в течение ближайших трёх лет.

Народные депутаты подняли проблему состояния метеогидрологической сети: на арктических реках практически нет водомерных постов и метеостанций, а это создаёт риски для безопасности и планирования навигации из‑за отсутствия данных.

На вопрос народного депутата «сможет ли Якутия справиться с северным завозом самостоятельно, без федеральной поддержки?» ответил курирующий заместитель председателя правительства Николай Бочков:

«Нужно подходить к этому комплексно. И со стороны правительства региона, и со стороны законодательной, и исполнительной властей должны быть правильно расставлены приоритеты на ближайшее время, чтобы ситуация в отрасли ЖКХ в целом стабилизировалась. Это во‑первых. Во‑вторых, безусловно, все эти проблемы комплексно нужно ставить и перед федеральным правительством. Это дополнить закон о Северном завозе подзаконными актами, учитывающими специфику Арктики; добиваться увеличения госзадания для Ленского бассейна; пересмотреть логистику — по ряду направлений закрепить доставку грузов автозимниками; проработать отдельный механизм ценообразования на сырую нефть для отопления арктических посёлков».

Подводя итоги круглого стола, Александр Иванович Корякин, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по строительству, жилищно‑коммунальному хозяйству и энергетике, отметил:

«Завоз топливно‑энергетических ресурсов в эту навигацию показал, что у нас масса проблем и вопросов, которые требуют скоординированных решений. Прошедший круглый стол наглядно показал, что одно Министерство жизнеобеспечения или Министерство транспорта решить проблему северного завоза не в силах. Сегодня вопросы возникли от отсутствия метеостанций до природных катаклизмов, которые сегодня влияют на глубины. ПАО “ЛОРП” озвучило проблемы — от кадрового дефицита до отсутствия судов, несвоевременной загрузки и оплаты услуг. Я считаю, что первопричиной, которая послужила всем этим сегодняшним событиям, является отсутствие своевременного финансирования нашей крупнейшей ресурсоснабжающей организации — ГУП “ЖКХ”. Соответственно, по цепочке всё наложилось друг на друга и привело к тому, что навигация не выполнена в полном объёме. Мы сегодня уже должны думать и о топливно‑энергетическом балансе, об изменении логистики северного завоза и о развитии малых угольных разрезов».

Читайте так же Управленческий паралич: ЛОРП провалил северный завоз