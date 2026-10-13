Ил Тумэн соболезнует Марии Яковлевне Антоновой

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования секретарю Общественно-консультативного Совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), ветерану государственной гражданской службы Антоновой Марии Яковлевне, ее родным и близким в связи с кончиной горячо любимого мужа, отца, деда, прадеда Антонова Афанасия Михайловича, долгое время проработавшего в строительной отрасли Республики Саха (Якутия), руководителем секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), в Департаменте, курировавшем топливно-энергетический комплекс и ЖКХ, в отделе промышленной политики и управления государственной собственностью Аппарата Правительства Республики Саха (Якутия).

За трудовые заслуги Афанасий Михайлович был удостоен звания «Ветеран труда», награжден медалью «За доблестный труд» и Почетной грамотой Президента Республики Саха (Якутия).

Всем сердцем разделяем горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)