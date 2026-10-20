Суровый прецедент: Учительница проиграла суд

Учительница из Кобяйского района проиграла суд против банка: кредиты, признаны действительными

Обманутая мошенниками, но не банком: апелляционная инстанция подтвердила законность кредитных договоров

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело о признании кредитного договора недействительной сделкой в силу её ничтожности.

Судом первой инстанции установлено, что в августе 2023 года жительница Кобяйского района обратилась в офис банка за кредитом на личные нужды. Получив кредит в размере 910 000 руб. на срок 60 месяцев под 18,6 % годовых, из них 900 000 руб. женщина перевела на личный счёт в другом банке, а 10 000 руб. использовала на личные нужды. Также она в конце августа и в начале сентября через приложение банка оформила еще два кредита на общую сумму 2 111 000 руб. под 15,4 % годовых на 60 месяцев. При попытке перевести денежные средства на личный счёт в другом банке, операция была отклонена, банк направил клиенту сообщение о подозрительности перевода. Сотрудник банка связался с женщиной, но она убедила сотрудника банка, что цель перевода — покупка квартиры в Краснодарском крае. Банк несколько раз блокировал карту и личный кабинет истца, однако она лично обращалась в дополнительный офис банка. В дальнейшем после регистрации в онлайн-приложении она перевела денежные средства на личный счёт в другом банке.

В середине декабря 2023 года по заявлению женщины по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и она признана потерпевшей. Из её объяснений следует, что в мае 2023 года она увидела в телефоне рекламу о доходе от вложений в фондовый рынок, перешла по ссылке, и ей позвонили с подробными разъяснениями, из-за чего сомнений в мошенничестве не возникло. Сначала она перевела 100 000 руб., после чего менеджер убедил её перечислить ещё 200 000 руб. Желая вывести средства, в августе и сентябре 2023 года она оформила в банке три кредита на общую сумму 3 175 000 руб., которые перевела на платформу финансовой биржи, где они отображались в её личном кабинете в долларах. Через какое-то время она поняла, что ее обманули, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Представитель ответчика иск не признал и пояснил, что банк неоднократно принимал меры по блокировке подозрительных операций, но истец лично убеждала, что не находится под влиянием 3 лиц и деньги нужны для приобретения жилья.

По ходатайству прокурора в сентябре 2025 года была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», психических расстройств у женщины не выявлено, однако в юридически значимый период она была введена в заблуждение и находилась под чужим влиянием. Выводы психологов о невозможности понимать характер и значение действий третьих лиц (не банка) и неспособности противостоять им не свидетельствуют об отсутствии у истца понимания того, что денежные средства она получает у банка по кредитному договору на условиях возвратности. Экспертизы указывают на неспособность женщины понимать значение противоправных действий третьих лиц, но не затрагивают понимание совершаемых ею самой действий. Назначенная на основании определения суда от 18 ноября 2025 года экспертиза, порученная ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» г. Владивостока, возвращена без исполнения в связи с неявкой истца, пояснившей, что у неё нет денег на оплату билетов, и она не видит смысла в повторной экспертизе.

Суд, отказывая в удовлетворении иска, отметил, что банк выяснил волю стороны: заёмщик была ознакомлена со всеми условиями договора до подписания, лично заполнила заявление-анкету, ввела коды подтверждения, сообщила о платёжеспособности и лично распорядилась полученными средствами. Таким образом, банк предпринял все меры для надлежащего исполнения обязательства с должной степенью заботливости и осмотрительности; нарушений правил оказания услуг, в том числе касающихся безопасности, судом не выявлено. Заблуждение женщины относительно мотивов сделки (она полагала, что заключает договоры для вывода ранее переданных третьим лицам средств), равно как и относительно последствий, основанием для признания сделок недействительными не является.

Суд также учёл, что женщина имеет высшее образование, работает учителем и является одним из активных педагогов школы; с учётом уровня познаний и опыта она объективно должна была осознавать правовые последствия совершаемых ею сделок.

Решение было обжаловано истцом в суд апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт и оставила его без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.