40 дней: Воспоминания о профессоре Ульяне Алексеевне Винокуровой

(17.07.1947-03.09.2026 -79)

Имя Ульяны Алексеевны Винокуровой я слышала дома с самого детства — как о яркой публичной личности в среде интеллигенции Саха 1980-х годов в Якутске. Она активно участвовала в общественно-политической жизни: в период трансформации СССР/РСФСР и формирования суверенитета Республики Саха была избрана народным депутатом Якутского городского совета народных депутатов, а позже стала народным депутатом двух созывов (1992–2003 гг.) Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Впервые же лично я встретилась с ней в Якутске в 1990-х, будучи студенткой факультета психологии и педагогики Иркутского государственного педагогического института. В тот период (1991–1998 гг.) Ульяна Алексеевна заведовала сектором этнопсихологии и философии и была заместителем директора Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН в Якутске. Мне очень хотелось пройти там стажировку именно под ее руководством по этнопсихологии — по направлению, которым я начала интересоваться.

Позже, в 2000-х годах мы виделись, когда я училась в московской аспирантуре по специальности «юридическая психология», но тема этнопсихологии по-прежнему оставалась для меня ключевой. В 2004-2005 году Ульяна Алексеевна привлекла меня к совместному написанию проекта и публикации по правам ребёнка в Республике Саха под названием «Права ребёнка, человека, гражданина» (опубликовано в соавторстве. Право, Якутск, 2005).

Следующая наша знаковая встреча состоялась весной 2009 года в Варшавском университете (Фото у могилы Вацлава Серошевского). С тех пор мы поддерживали постоянную связь, тесно сотрудничали по публикациям, встречались на конференциях и, можно сказать, дружили.

***

Для меня она была близким человеком, с которым можно было обсудить любые темы — проконсультироваться по научным, геополитическим или национальным вопросам. Ульяна Алексеевна стала моим наставником. В периоды близкого общения на выездных конференциях я наблюдала за тем, как она мыслит, и искренне восхищалась глубиной, масштабностью, скоростью и охватом идей. Меня поражали её яркость, прозорливость, познавательная активность и неиссякаемая, всегда конструктивная и позитивная энергия.

Мне всегда была интересна её «внутренняя научная лаборатория»: как ей удавалось так быстро всё схватывать и сразу конструктивно внедрять в практику? На конференциях и в поездках она непрерывно делала записи в блокноте и тут же всё фотографировала. Из этого живого материала Ульяна Алексеевна сразу создавала публикации, формулировала глубокие умозаключения, воплощала их в свежие идеи и масштабные проекты. А с появлением социальных сетей она настолько органично освоила их, что сама стала и ярким блогером, и журналистом. Думаю, своим примером она показывла и учила всех окружающих, в том числе и будущих исследователей. Для меня она навсегда останется образцом человека, который никогда не терял связи с обществом, с людьми и реальной жизнью. Преемственность поколений и уважение к наследию предыдущих мыслителей, учёных, учителей и соратников не были для неё просто словами. Она всегда помнила о них, внедряла их идеи в жизнь, посвящала им биографические книги и организовывала многочисленные конференции с активным привлечением молодёжи, в том числе систематические «Аргуновские чтения», посвящённые памяти первого якутского социолога и её учителя — Ивана Александровича Аргунова.

Ульяна Алексеевна была яркой исторической фигурой не только в Республике Саха, но и в мировом академическом сообществе, занимавшемся проблематикой Арктики и правами коренных народов. Как чётко она формулировала концептуальные мысли, соединяя локальное с глобальным! Разрабатывала глубокие понятия, внедряла циркумполярный и цивилизационный подходы, а также прекрасно владела языком саха на литературно-философском уровне. Помню, как она прислала мне типографское издание своей книги на языке саха — «Туруулаһыы» («Выстоять»), 2022 год. Это глубокий, важный философский труд для всего народа Саха.

Также была свидетелем того, как она сотрудничала и искренне сдружилась с профессором Яном Кеневичем (1938-2024), который является моим Учителем с большой буквы здесь, в Польше. Они понимали друг друга с полуслова. Я всегда буду помнить уровень их общения и отношений, этот обмен глубокими концептуальными знаниями, их добропорядочность, интеллигентность, искромётность мысли и живое, душевное человеческое тепло.

Эти воспоминания об Ульяне Алексеевне я пронесу через всю жизнь. Мне будет очень её не хватать, но я знаю, что всё равно буду мысленно обращаться к ней, к её опыту, знаниям и концепциям, сохраняя глубокую благодарность за её человеческие качества. Для меня она — дорогой Наставник, Учитель и Друг, повлиявший не только на мой научный путь, но и давший многое для понимания жизненной мудрости.

Спасибо Вам, Ульяна Алексеевна, и светлая память!

Күннэй Такааһай