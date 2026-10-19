Академия наук Якутии с прискорбием сообщает

Академия наук Республики Саха (Якутия) с глубоким прискорбием сообщает о кончине 16 октября 2026 года Колодезниковой Елены Дмитриевны (20.05.1939 – 16.10.2026), кандидата медицинских наук, доцента, почётного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, почётного ветерана Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

Елена Дмитриевна более 50 лет посвятила научно-педагогической работе в Медицинском институте Якутского государственного университета (СВФУ), где вела курс гистологии, цитологии и эмбриологии. Её научное направление было связано с изучением адаптации организма к экстремальным условиям Севера — в частности, к низким температурам. Важным вкладом в науку стала кандидатская диссертация «Реактивные изменения в коже и бурой жировой ткани при длительном охлаждении» (1971) и монография «Бурая жировая ткань» (1995). Результаты её исследований вошли в фундаментальные учебные издания для медицинских вузов, в том числе в учебники «Гистология» (1989) и «Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии» (2002).

Особого признания заслуживает педагогическая деятельность Елены Дмитриевны: при её непосредственном участии было подготовлено свыше пяти тысяч врачей; среди её учеников — доктора и кандидаты наук, заслуженные врачи РФ и РС(Я), руководители лечебных учреждений. Она активно вела просветительскую работу, уделяя особое внимание вопросам здоровья в условиях Севера, участвовала в деятельности общества «Знание», много лет была членом и председателем профбюро факультета.

Профессиональная деятельность Е. Д. Колодезниковой отмечена высокими наградами: званиями «Отличник здравоохранения РФ» и «Отличник здравоохранения РС(Я)», премиями имени профессоров А. А. Безродных и Д. И. Крылова, знаком «Признание заслуг» общества «Знание» и другими государственными и ведомственными наградами.

Президиум и коллектив Академии наук РС(Я) выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Елены Дмитриевны. Её труд, преданность науке и образованию навсегда останутся частью профессионального наследия Якутии.