Поздравление главы Якутска с Днем матери и Днем отца

Уважаемые горожане! Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем сразу два семейных праздника – недавно учрежденный в России День отца символично совпал с Днем матери, который празднуется в нашей республике с 1993 года. Мать и отец – главные люди в жизни каждого ребенка, основа крепкой семьи, именно они закладывают в нас жизненные ценности. Я рад возможности выразить самые теплые слова благодарности и самые добрые пожелания и мамам, и отцам.

Дорогие женщины, мамы! В первую очередь поздравляю вас с замечательным и трогательным праздником – Днем матери в Республике Саха (Якутия)!

Для каждого из нас мама всегда будет главным человеком в жизни, воплощением любви, заботы и душевной щедрости. У каждого из нас с самого детства с мамой связаны самые светлые чувства, счастливые и радостные мгновения жизни.

Укрепление семьи, защита семейных ценностей, поддержка материнства и детства являются приоритетной задачей государственной политики. Эта задача нацелена на то, чтобы наши дети росли в хороших условиях, были здоровыми, образованными и спортивными.

Особые слова признательности в этот праздничный день хочу адресовать многодетным матерям, женщинам, чьи дома стали родными для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выражаю огромную благодарность всем матерям, за все, что вы делаете ради подрастающего поколения. От каждой из вас зависит, какой станет наша столица, республика, страна через десятилетия. Низкий вам поклон за терпение и неустанный труд, которая служит вечным источником жизни и добра.

Желаю вам, дорогие мамы, крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла домашнего очага вам и вашим родным!

Уважаемые жители Якутска! В этот день мы впервые всей страной отмечаем День отца. Признавая роль отцов в воспитании детей, Президент Владимир Путин учредил праздник, который будет отмечаться в третье воскресенье октября.

День отца официально отмечается более чем в 15 субъектах Российской Федерации. У нас в Якутии этот праздник установлен Указом Президента Республики Саха (Якутия) в 1999 году и празднуется в первое воскресенье апреля.

В День отца у нас появляется еще один повод поздравить своих отцов, выразить им слова благодарности. Роль отца в жизни человека сложно переоценить. Отец для каждого является гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Праздник вводится, безусловно, в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Главы семейств нашей столицы не только активные участники общественно-политической жизни города, республики, но и инициаторы важных проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Уверен, этот праздник еще больше укрепит семейный уклад наших горожан. Каждая семья — это целый мир со своей неповторимой историей, ценностями и с традициями, которые передаются из поколения в поколение, от родителей детям.

Еще раз поздравляю вас с двойным праздником и желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, тепла домашнего очага и успехов в воспитании достойных жителей нашего города, республики, страны.