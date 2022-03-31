Портрет купца Захарова

Посвящается моей маме

«Портрет» купца и его дома

эпохи возрождения Якутии

(в новое время)

Свой город венецианцы назвали с любовью Serenìsima (итал. Serenissima) «Светлейшая», именно любовь её жителей позволила достичь ей величия, так к своему городу Якутску относились те, кто там жил и работал в XIX веке, создавал объекты социально-культурного назначения, торговые и инфраструктурные объекты города Якутска.

В статье Герцмана Е. Е. «Портрет купца эпохи Ренессанса» справедливо отдается дань купцам, без которых не было бы шедевров эпохи Ренессанса попросту в отсутствие доступных материальных средств [1].

Купец 2 гильдии Петр Илларионович Захаров за благотворительность и пожертвования в пользу образования и православных церквей города Якутска, своих земляков в неурожайные годы, финансирование научных экспедиций, направленных на этнографические и географические исследования родного края и заполярья (соседних регионов), а также поддержку и гуманизацию пенитенциарной системы был награжден 12 отечественными и иностранными орденами и медалями.

О происхождении Петра Илларионовича Захарова известно, что в Догдогинском наслеге Кангаласского улуса, тогда Восточный и Западный еще не разделились, в древнем роде Орсют у Хара Бытык Масаха в 1790 году родился мальчик, окрещенный Илларионом Захаровым (избранный в дальнейшем главой наслега). После себя он оставил 10 сыновей, одним из которых и является Петр Илларионович Захаров [2]. При этом согласно нижеприведенным источникам отцом Хара Бытык Масаха был Мазары Бозеков (Масары), который как известно имел сыновей: Кюнняк, Хара Бытык, Борток, Тюсюнек, Акон, Кученек [3]. См. родословную П.И. Захарова нижеприведенную таблицу, которая была сформирована в 1975 г. В таблице он обведен красным контуром и записан под именем «Бɣɵтɣр (1847-1902)» и его потомков. Данный материал был предоставлен кандидатом исторических наук Вячеславом Платоновичем Захаровым.

*Данное генеалогическое древо представляет собой систематизированные и консолидированные данные по крупицам собранной разрозненной информации, однако очевидно, что данные не могут быть исчерпывающими, а представляют собой с трудом собранные воедино фрагменты, настолько, насколько это возможно за период в несколько столетий. Данная таблица является гипотезой — над сбором доказательственной базы которой сейчас работает исследовательская группа.

Настоящим приводим проект на постройку здания магазина, а также план дворового места, принадлежащего Якутскому купцу 2-й гильдии Петру Илларионовичу Захарову, документы 1888 года.

Согласно проекту на постройку здания магазина, а также плану дворового места, принадлежащего Якутскому купцу 2-й гильдии Петру Илларионовичу Захарову, двухэтажное здание обладало 4 входами со стороны фасада и со стороны двора, а также обладало кладовыми и планировалось к постройке со стороны Собранской улицы (31 августа 1888 г.).

В настоящей статье мы также приводим отрывки из описаний Историко-графического атласа города Якутска 1917 года, написанного Поповым П.В. В данном атласе есть данные, касающиеся П. И. Захарова и его родственников, а также иные воспоминания и архивные данные жителей города Якутска того периода.

Также план города Якутска конца 1916 года был предоставлен ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» [4]. Так под номером 96 на плане города Якутска указан дом купца К.И. Захарова, родного брата П.И. Захарова, а под номером 97 указан дом самого П.И. Захарова и обозначен как «Захаровский ряд» – см. ниже план города.

Кроме предпринимательской деятельности («Захаровских рядов») в городе Якутске, П.И. Захаров открыл свое дело в г. Олекминске.

Далее приводим выдержки из текста Историко-графического атласа города Якутска 1917 года [5]. В квартале Двадцать восьмом «Б» (см. схему ниже) приведены двор и строения П. И. Захарова.

Под номером 1 обозначено двухэтажное кирпичное здание с пятью лавками и погребами, сдаваемыми в аренду торговцам, в частности Н.И. Кондакову, Швецову, Шелковникову и др., крайняя нижняя лавка была самого Петра Захарова. Со стороны двора имелись балконы для приемки товаров. В настоящее время [то есть после 1917 г. при Советской власти] в помещении лавки Кондакова размещается «Книга-торг», а в остальных четырех комнатах, соединенных дворами, размещается городская библиотека. В помещениях первого этажа размещается [размещалась] лаборатория естественного факультета и фотография Якутского филиала Академии наук СССР.

Под номером 2 обозначено двухэтажное кирпичное здание, построенное Захаровым. В настоящее время [то есть после 1917 г. при Советской власти] занято лабораторией Якутского Филиала АН СССР.

Под номером 3 обозначен деревянный флигель, в котором жил сам хозяин Захаров с семьей после пожара его основного дома. После его смерти в нем жил его сын В. Захаров с семьей. В настоящее время [то есть после 1917 г. при Советской власти] живут квартиранты, часть дома занята учреждениями.

Под номером 4 обозначены амбар и навес [5].

Квартал Сороковой. Под номером 1 обозначен бывший мезонин Мариинского приюта, перенесенный на это место в конце 70-х годов на участок двора купца Захарова. С 1881 по 1908 года двор со всеми строениями принадлежал сначала четырехклассной женской прогимназии, а затем восьмиклассной женской гимназии; двор и строения были пожертвованы прогимназии упомянутым Петром Захаровым, ревностным поборником женского образования и ее попечителя [в течении 19 лет являлся главным попечителем для Якутской женской прогимназии, Мариинского приюта].

После сооружения нового здания для гимназии, двор со всеми сооружениями был куплен преподавателем духовной семинарии Антоном Бочковским и оставался в его владении до конца 25-х годов текущего века (XX века). В настоящее время размещается общежитие треста столовых.

Под номером 2 обозначен двухэтажный погребной амбар в последствии превращенный в жилой дом.

«Б.» Двор и строения того же Захарова.

1. Дом, в котором три года Захаровым бесплатно содержался интернат для учениц прогимназии.

2. Место сгоревшего 1899 году двухэтажного дома, в котором жил сам Захаров; помещения были обставлены богато и культурно.

Также приводим данные по воспоминаниям одного из предков Петра Захарова. Например приданное младшей дочери П.И. Захарова состояло из следующих вещей, которые можно выделить из приведенного отрывка воспоминаний: «…утром к семейному завтраку на розовую скатерть ставился розовый фарфор, за обедом своей белизной сияли скатерть и белый сервиз, а за ужином всё было в голубых тонах. Над столом висел большой стеклянный расписной плафон. Стол с гнутыми венскими стульями, кресло-качалка и большой шкаф-буфет…составляли приданное нашей молодой бабушки Анны Петровны (Захаровой) Поротовой [6].

На месте этого дома после революции было поставлено здание больницы бывшего епархиального училища, с конца 20-х годов (1920 гг.) находится [находился] в нем обком союза учителей.

Таким образом, у П.И. Захарова на улице Полковой было два смежных участка, где размещалась Женская Прогимназия и дом, где жили начальница Прогимназии и воспитанницы. Сами Захаровы проживали в двухэтажном доме.

Квартал сорок первый. 1. Главный двухэтажный деревянный корпус женской гимназии, сооруженный в начале текущего столетия при активном участии попечителя гимназии – якутского купца Петра Илларионовича Захарова.

Квартал двадцать шестой. «В.1.» Двухэтажное кирпичное здание, предназначенное для магазинов, построенное Константином Захаровым, братом Петра Захарова. При Советской власти в нем размещалась хлебопекарня, а затем 1958 году была разобрана, так как стала разваливаться.

По архивным документам стало известно, что Тихон Илларионович Захаров в 1890 г. вел [торговые] дела с купцом Ф. Астраханцевым. О купце Федор Захарове не так много известно возможно из-за сравнительно ранней смерти 1884(5) году. 1892 г. недалеко от П.И. Захарова возле Малого базара в каменном доме жил его брат тоже купец 2-й гильдии Константин Илларионович Захаров, его жену звали Анной Спиридоновной, дочь, рожденную в апреле 1887 г. также звали Анной.

Купец 2 гильдии Петр Илларионович Захаров умер зимой 1903 г. (по другим данным 08.03.1902 г.), и был похоронен в ограде Градо-Якутской Преображенской церкви.

В 1902 г. в ограде Преображенской церкви был похоронен крупный благотворитель и меценат, купец Петр Илларионович Захаров, кладбище не сохранилось [5].

Двухэтажное торговое здание по Клубной улице (ныне ул. М.К. Аммосова) было снесено в 2004 году.

В Национальном архиве РС (Я) имеется проект деревянного двухэтажного дома П.И. Захарова за 1887 год.

В фондах Государственного архива Иркутской области сохранился документ о том, что в 1898 г. Генерал-губернатор Иркутской области представил ходатайство о присвоении якутскому купцу 2-й гильдии Петру Захарову звания Почетного гражданина г. Иркутска. В том числе за музейные экспонаты, безвозмездно переданные в фонды краеведческого музея г. Иркутска.

Фонд им. П.И. Захарова занимается исследованием и реконструкцией исторических событий того времени, в том числе изучает архивные материалы, тесно взаимодействует с известными историками Якутии и за ее пределами, которые посвятили (или упомянули) в своих трудах о купцах. Фондом им. П.И. Захарова в коллаборации с известным и талантливым дизайнером Феоктистом Алексеевым (@designbyfeo, дизайнером UFC (ММА)) создана арт-реконструкция интерьера дома купца П.И. Захарова и его семьи. Представляем фото и видеоролик данной работы. В отсутствие достаточных достоверных данных в реконструкции использовались элементы домов купцов рассматриваемого периода.

Прилагается видео: https://youtu.be/Mte5ESHLq5U

На видео представлена общественная медаль имени Петра Илларионовича Захарова, а также посвященная ему музейная комната, стилизованная под интерьер дома — музея купца П.И. Захарова, через окно которого мы видим глазами дизайнера возможное будущее родного края (футуристических зданий в национальном стиле). В перспективе Фондом планируется разработка 3D-реконструкции дома и магазина «Захаровские ряды» П.И. Захарова в виде виртуального музея.

Фонд им. П.И. Захарова выражает искреннюю благодарность за поддержку и содействие в работе по историческому исследованию: научному сотруднику Якутского государственного Литературного музея им. П.А. Ойунского — Ноговицыной Ефросинье Семеновне; Национальному архиву РС (Я) в лице директора Румянцева Петра Васильевича, а также сотрудникам архива — Сергеенко Екатерине Анатольевне и Павловой Раисе Алексеевне; Якутскому государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в лице директора Бугаева Николая Дмитриевича; кандидату исторических наук Захарову Вячеславу Платоновичу; Манжурьеву Александру Владимировичу — признанному ювелиру, художнику РС (Я).

Пресс-служба Общественной организации «Фонд им. купца П.И. Захарова»

© (авторские права принадлежат)Общественной организации «Фонд им. купца П.И. Захарова», включая илл., 2022 г.

По всем вопросам обращаться PetrZakharovFdn@rambler.ru

Список источников:

[1] Портрет купца эпохи ренессанса. Таврический научный обозреватель. www.tavr.science № 2 (7) – февраль 2016. Герцман Е.Е. http://www.fa.ru/org/div/museum/SiteAssets/Pages/new/.pdf

[4] ЯГОМ НВФ 812 План города Якутска конца 1916 — предоставлена Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

[5] Историко-графический атлас города Якутска в 1917 г. Попов П.В. 161 стр., г. Якутск, изд-во Якутский край (https://e.nlrs.ru/open/51025).

[6] По воспоминаниям Лиры Львовны Габышевой, одного из потомка П.И. Захарова.