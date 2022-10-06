Ольга Балабкина: Поступило 600 заявлений на помощь от семей военнослужащих

В ходе брифинга заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина сообщила, что 5 октября 2022 года началась реализация указа главы Якутии Айсена Николаева о мерах поддержки семей мобилизованных, а также контрактников, заключивших в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач с 24 февраля 2022 года. При осуществлении мер поддержки специалисты внимательно рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье.

«Со вчерашнего дня зарегистрировано порядка 600 заявлений от законных представителей, имеющих право на поддержку, которые предусмотрены указом главы Якутии «О мерах поддержки семей военнослужащих», – сообщила Ольга Балабкина.

Более подробно вице-премьер рассказала о порядке предоставления единовременной материальной помощи семьям, которая выплачивается однократно в размере 200 тысяч рублей.

Вице-премьер отметила, что выплату могут получить члены семьи военнослужащего по следующей очерёдности:

1) супруга;

2) в случае, если брак не зарегистрирован, то такая помощь также будет предоставлена при условии подтверждения совместного проживания;

3) при отсутствии супруги – одному из детей, в том числе достигшим совершеннолетнего возраста, при условии совместного проживания с военнослужащим;

4) при отсутствии супруги и детей – родителям (опекунам) в равных долях;

5) при отсутствии вышеуказанных близких родственников – полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащего в равных долях.

Заявления со вчерашнего дня принимаются по принципу «одного окна» через МФЦ и Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. При обращении необходимы следующие документы: паспорт; документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении); СНИЛС. Также необходимо предоставить номер лицевого счёта.

«Остальные данные от Военного комиссариата, управления национальной гвардии, МВД, ЗАГС и других органов сотрудники МФЦ и управлений социальной защиты на местах запросят самостоятельно. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, в особых случаях этот срок может быть продлён на 30 рабочих дней. Жизненная ситуация может быть разной, поэтому при возникновении вопросов прошу обращаться на «горячу линию» по номеру «122», – сказала Ольга Балабкина.