Оймякон. Купание в незамерзающей проруби в -60

💦☃️🏊🏻‍♀️ Купание в ейюме — настоящий драйв для туристов Полюса холода

🎄В эти новогодние дни в с. Оймяконе — 🌬️❄️Полюсе холода — самый настоящий туристический бум. 👩‍👩‍👧‍👦🌇Гостей из разных регионов нашей необъятной страны, а преимущественно из центральных, сейчас в северном селе несколько десятков.

Как 🗣️говорят селяне, нынче, в самые лютые 🌬️морозы, интуристов среди любителей экстремальных путешествий не так уж много. Самую❄️☃️ холодную обитаемую точку планеты в это время посещают в основном соотечественники.

👩🏻‍🦳🧔🏻Каждый посетитель Оймякона выбирает маршрут экскурсий и программу местных развлечений по душе. Кто-то посещает 🏡краеведческий музей, кому-то интересно увидеть настоящих 🦌оленей и легендарных 🐎якутских лошадей. Кто-то посещает различные 🎀🪅мастер-классы от местных умельцев. Ещё туристы фотографируются на память с Хранителем всемирного холода Чысхааном, из рук которого получают сертификат о посещении Полюса холода.

🌬️🌬️🎄✨Но самым незабываемым и острым впечатлением для многих туристов остаётся 🏊🏻‍♀️🏊🏼‍♂️купание в 🌊незамерзающем источнике водоёма (полынье) — ейюме, как называют местные жители.

🌬️❄️🌊🌙🌀 💬 Это настоящий экстрим, драйв, выброс адреналина, когда на Полюсе холода температура🌡️ наружного воздуха приближается к отметке минус 60 градусов! — восклицают наши отчаянные гости, москвичи🤗👍👏

✍🏻Юлия Фролова.

📸Предоставлены Семеном Сивцевым,

с. Оймякон

Источник: тгк Северная заря