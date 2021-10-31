Ночью Оперштаб Якутска проверил 44 развлекательных заведения

Выявлены нарушения антиковидных ограничений в ночь на 31 октября

В ходе рейдового мероприятия в ночь на воскресенье 31 октября сводные группы Оперштаба г. Якутска по противодействию распространению COVID-19 совместно с МУ МВД „Якутское“ проверили 44 развлекательных заведения.

По информации Административной комиссии г. Якутска, нарушения выявлены в 4 заведениях:

в ночном клуб «VSTAFF» – нарушение режима работы, вход без QR-кода, составлен акт;

в пабе «Дикая утка» – нарушение режима работы, вход без QR-кода, составлен акт, в отдел полиции доставлены 6 работников и посетителей;

в баре «ПивОвар» – нарушение режима работы, вход без QR-кода, составлен акт;

в Центре паровых коктейлей «V oblako» – нарушение режима работы, вход без QR-кода, составлен акт, в отдел полиции доставлены 25 работников и посетителей.

В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в дальнейшем собранные материалы передадут в суд. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности.

Кроме того, 5 заведений были закрыты изнутри, препятствуя работе группы Оперштаба: караоке-бар «Queen», ресторан-караоке «KTV», а также 3 нелегальных заведения — ночной клуб на ул. Чкалова, бар на ул. Дежнева и бар на ул. Красноярова.

Административная комиссия г. Якутска еще раз напоминает, что в городе действуют санитарные ограничения, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции, которые должны соблюдать все предприятия общественного питания, торговли, не допуская массового скопления людей. Рейды по проверке соблюдения ограничительных мер в местах массового скопления людей будут проводиться ежедневно.

Напомним, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Якутске усилен контроль за соблюдением указа главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В период нерабочих дней прекращают деятельность все организации и индивидуальные предприниматели, кроме больниц, аптек, промышленных предприятий, обеспечивающие медицинским кислородом медицинские организации, организаций торговли продуктами питания, товарами первой необходимости (при условии, что доля товаров первой необходимости составляет не менее 20 % от всего ассортимента), гостиниц, хостелов, а также организаций жизнеобеспечения и непрерывно действующих организаций.