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19.10.2026 23:49
чтение: 1 мин
Погода

Сдует и завалит: Ожидается сильный ветер и снег

На юге, северо-западе, севере ожидается небольшой, местами умеренный снег, в Жиганском районе местами сильный. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в Жиганском, Мирнинском, Ленском районах порывы 15-20 м/с, на арктическом побережье до 19-24 м/с, метели. Температура ночью -5-10°, при прояснении -10-15°, на северо-западе -20-25°, днем 0,-5°, на западе 0,+5°, севере -5-10°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/c. Температура ночью -7-9°, днем -1-3°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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