Вынесен приговор по громкому делу главы Мохсоголлоха

Главу Мохсоголлоха осудили на 7 лет колонии строгого режима

В Хангаласском улусе озвучили приговор главе п. Мохсоголлох Роману Савину за получение взятки в крупном размере.

Суд установил, что в мае Савин потребовал от бывшего и.о. директора подконтрольного МУП передать ему в качестве взятки бульдозер рыночной стоимостью около 670 тыс. рублей. Угрожая судебными исками о взыскании искусственно созданной задолженности и заявлением в правоохранительные органы о якобы мошенничестве, он добился согласия.

Для сокрытия схемы глава поручил подчиненному подготовить фиктивный договор купли-продажи, где покупателем указал подставное лицо — родственника, являющегося индивидуальным предпринимателем, а стоимость бульдозера занизил до 50 тыс. рублей.

Савина приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 2 млн руб. и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 5 лет.

На его имущество и денежные средства в размере 5 млн рублей наложен арест.