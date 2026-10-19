Айсен Николаев: Пусть будет больше радостных поводов собираться всей семьей

В селе Эмиссы Амгинского улуса встретился с большой замечательной семьёй Устиновых. Указом Президента России Владимира Путина Туйаре Петровне Устиновой присвоено высокое звание «Мать-героиня». Она стала второй жительницей Якутии, удостоенной этого высокого звания. От всей души поздравляю Туйару Петровну с заслуженной наградой и с Днём матери, который накануне отметили в республике!

Рад был встретиться и с её мамой Татьяной Никифоровной. Три поколения женщин в этой семье удостоены звания «Мать-героиня» – бабушка, мама и сама Туйара Петровна. Бабушка и мама Туйары Петровны воспитали по одиннадцать детей и были удостоены звания «Мать-героиня» в советское время. У неё самой десять детей и четырнадцать внуков. Особенно ценно, что в этой большой семье дети дружны, заботятся о маме и поддерживают друг друга.

Более тридцати лет Туйара Петровна работала в детском саду. И при всех заботах о большой семье находит время поддерживать молодых мам, помогать односельчанам. Туйара Петровна, крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни! Пусть дети и внуки радуют добрыми новостями, окружают вниманием и заботой. Пусть будет больше радостных поводов собираться всей семьёй под родной крышей.