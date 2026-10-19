28 октября в городе Якутске пройдет Общереспубликанский день приема граждан

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 2017 г. № 307-РГ «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан» 28 октября 2026 года проводится Общереспубликанский день приема граждан.

Прием будет вестись в структурных подразделениях Окружной администрации города Якутска, а также в муниципальных казенных учреждениях с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.

Предварительная запись заявителей на личный прием осуществляется по номерам телефонов, указанным в графике.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность при представлении интересов родственников.

ГРАФИК

приема граждан в структурных подразделениях Окружной администрации города Якутска и муниципальных казенных учреждениях в Общереспубликанский день приема граждан

№ Наименование Место проведения 1 Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 202, телефон 300-770, доб. 0. Без предварительной записи 2 Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Окружной администрации города Якутска г. Якутск, ул. Михаила Николаева, д. 11, этаж 3, каб. 305. Предварительная запись по телефону 300-999 3 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска г. Якутск, ул. Гоголя, 1. Предварительная запись по телефону 300-801 4 Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, этаж 6, каб. 612. Предварительная запись по телефону 40-88-09 5 Департамент опеки и попечительства Окружной администрации городя Якутска г. Якутск, 203 мкр., корпус 8. Предварительная запись по телефону 300-890 6 Департамент по работе с территориями Окружной администрации городя Якутска г. Якутск, пр. Ленина, д. 15. Предварительная запись по телефону 300-810 7 Управление муниципальных инспекций Окружной администрации города Якутска г. Якутск, ул. Дзержинского, 21.Предварительная запись по телефону 300-760 8 МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 303.Предварительная запись по телефону 32-64-60 9 МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Дзержинского, 21. Предварительная запись по телефону 300-930 10 МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Лермонтова, 79.Предварительная запись по телефону 507-308 11 «Администрация микрорайона Кангалассы» МКУ городского округа «город Якутск» мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5, телефон 200-483. Без предварительной записи 12 «Администрация микрорайона Марха» МКУ городского округа «город Якутск» мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, д.67а, телефон 204-333. Без предварительной записи 13 «Администрация Хатасского наслега» МКУ городского округа «город Якутск» с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1, телефон 40-92-37. Без предварительной записи 14 «Администрация села Маган» МКУ городского округа «город Якутск» с. Маган, ул. Кирова, 1.Предварительная запись по телефону 40-61-77 15 «Администрация села Пригородный» МКУ городского округа «город Якутск» с. Пригородный, ул. Совхозная, 27, каб. 27.Предварительная запись по телефону 300-824 16 «Администрация села Табага» МКУ городского округа «город Якутск» с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2.Предварительная запись по телефону 300-825 17 «Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» МКУ городского округа «город Якутск» с. Тулагино, ул. Первомайская, 4.Предварительная запись по телефону 300-827 18 «Управа Автодорожного округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, пр. Михаила Николаева, 11.Предварительная запись по телефону 300-811 19 «Управа Гагаринского округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Можайского, 13/3Г, корп. 1.Предварительная запись по телефону 300-812 20 «Управа Губинского округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Богатырева, 11.Предварительная запись по телефону 300-813 21 «Управа Октябрьского округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, пр. Ленина, 46.Предварительная запись по телефону 35-07-08 22 «Управа Промышленного округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 33.Предварительная запись по телефону 32-29-91 23 «Управа Сайсарского округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Винокурова, 21, каб.1.Предварительная запись по телефону 300-816 24 «Управа Строительного округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Клары Цеткин, 2. Предварительная запись по телефону 300-817 25 «Управа Центрального округа» МКУ городского округа «город Якутск» г. Якутск, ул. Ярославского, 17, каб.1.Предварительная запись по телефону 300-818

Прием граждан руководством Окружной администрации города Якутска осуществляется в установленные дни согласно графика личного приема граждан. Дни приема смотрите на официальном сайте в разделе «Администрация» — «Руководство» — «Контакты».