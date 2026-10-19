Хорошая новость! Любящие сердца матери и сына наконец-то воссоединились

Хорошая новость! Якутянка Октябрина Протопопова нашла своего сына Яна, которого разыскивали уже месяц.

Ранее мы сообщали, что 17-летний Ян Протопопов в сентябре отправился автостопом во Владивосток, после чего перестал выходить на связь с близкими. Его мама Октябрина Протопопова приехала во Владивосток на поиски сына. Она записала видеообращение к местным жителям, рассказала о пропаже Яна и попросила помочь его найти.

И вот долгожданная новость! SakhaDay удалось дозвониться до счастливой мамы.

— Все в порядке! Сейчас едем из пригорода во Владивосток. Сын пухленький, розовенький, сытый. Слава богу! Добрые люди его приютили!

— Когда домой?

— Сразу же, как только это будет возможно! Будем сейчас бронировать билеты. Через вас хочу сказать спасибо всем добрым людям, неравнодушным якутянам, кто принял участие в судьбе моего сына! Низкий всем поклон! Больше сын не потеряется! Обещал!

Где Ян находился все это время, почему не выходил на связь, пока неизвестно. Но самое главное сейчас — парень нашелся!