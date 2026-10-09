Пожелаем удачи нашим парням!

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🤼‍♂️ Молодежная сборная Саха по вольной борьбе прибыла в Краснодар на Всероссийские соревнования памяти Бесика Кудухова. Часть команды присоединятся сегодня 🛬

📌 В 18:30 по мск состоится жеребьевка во всех весовых категориях.

🤼‍♂️ А уже зсегодня, в 11:00 по мск, на ковры выйдут борцы весовых категорий 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

В первый день соревнований нашу сборную представят:

57 кг — Дмитрий Данилов, Леонид Павлов, Вадим Прядезников, Айтал Аммосов

65 кг — Эрчимэн Гоголев, Мичил Стручков, Михаил Семенов

74 кг — Анатолий Иванов, Василий Винокуров

125 кг — Михаил Николаев

Полный состав команды и программа соревнований:

🤼‍♂️ Объявлен состав молодежной сборной Саха на турнир памяти Бесика Кудухова

📌 С 8 по 12 октября во «Дворце самбо» в Краснодаре пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного мастера спорта Бесика Кудухова 🤼‍♂️

🔹 Республику Саха (Якутия) представят 23 борца:

57 кг — Дмитрий Данилов, Леонид Павлов, Вадим Прядезников, Айтал Аммосов

61 кг — Ростислав Данилов, Максим Григорьев, Владимир Литвинов, Кюндюл Местников, Константин Конощук, Роман Кириллин

65 кг — Эрчимэн Гоголев, Мичил Стручков, Михаил Семенов

70 кг — Арчын Данилов, Артур Попов, Валерий Корякин, Айкар Марков, Александр Корнилов

74 кг — Анатолий Иванов, Василий Винокуров

79 кг — Уйгун Бурцев, Виктор Княжев

125 кг — Михаил Николаев

☝🏼🇷🇺 Данные соревнования входят в систему отбора спортсменов в состав сборной команды России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на 2027 год.

🗓️ Программа (время московское):

8 октября, четверг

18:30 — жеребьевка участников во всех весовых категориях.

18:30 — жеребьевка участников во всех весовых категориях. 9 октября, пятница

08:00–09:00 — медицинский контроль, взвешивание участников весовых категорий 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг.

11:00–20:00 — предварительные и полуфинальные поединки весовых категорий 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг.

10 октября, суббота

08:00–09:00 — медицинский контроль, взвешивание участников утешительных встреч и финалистов, а также весовых категорий 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг.

11:00–17:00 — утешительные встречи в весовых категориях 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг; предварительные и полуфинальные встречи весовых категорий 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг.

17:00–17:30 — церемония открытия.

17:30–20:00 — финальные встречи весовых категорий 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг.

20:00–20:30 — церемония награждения.

11 октября, воскресенье

08:00–09:00 — медицинский контроль, взвешивание участников утешительных встреч и финалистов весовых категорий 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг.

11:00–16:00 — утешительные и финальные встречи в весовых категориях 61 кг, 70 кг, 79 кг, 92 кг.

16:30–16:45 — церемония награждения.