Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

25.10.2026 04:07
чтение: 1 мин
Некролог

Саха театр соболезнует режиссеру Сергею Потапову

Саха театр соболезнует режиссеру Сергею Потапову

Былатыан Ойуунускай аатынан Саха академическай театрын бары дьоно бииргэ үлэлиир үөлээннээхпит, биллиилээх режиссер, СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ Потапов Сергей Станиславовичка тапталлаах аҕата, олоҕун тухары үтүө суобастаахтык кылаабынай бухгалтерынан үлэлээбит Сунтаар улууһун төрүт олохтооҕо

ПОТАПОВ СТАНИСЛАВ АВВАКУМОВИЧ 

бу дьыл алтынньы 22 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан олохтон барбытынан дьиэ кэргэнигэр, чугас дьонугар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит, аһыыгытын тэҥҥэ үллэстэбит.

Читайте также:

Источник: Саха театра

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное