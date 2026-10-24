25.10.2026 04:07
чтение: 1 мин
Саха театр соболезнует режиссеру Сергею Потапову
Саха театр соболезнует режиссеру Сергею Потапову
Былатыан Ойуунускай аатынан Саха академическай театрын бары дьоно бииргэ үлэлиир үөлээннээхпит, биллиилээх режиссер, СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ Потапов Сергей Станиславовичка тапталлаах аҕата, олоҕун тухары үтүө суобастаахтык кылаабынай бухгалтерынан үлэлээбит Сунтаар улууһун төрүт олохтооҕо
ПОТАПОВ СТАНИСЛАВ АВВАКУМОВИЧ
бу дьыл алтынньы 22 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан олохтон барбытынан дьиэ кэргэнигэр, чугас дьонугар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит, аһыыгытын тэҥҥэ үллэстэбит.
Читайте также:
Источник: Саха театра
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий