Неофициальный медальный зачет: Впереди – Нюрбинский улус!

По итогам 6 июля на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах появились первые чемпионы и призеры. На этот час наши коллеги, опираясь на данные пресс-центра, опубликовали список чемпионов и призеров по легкой атлетике (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых).

SakhaLife подвел неофициальный медальный зачет.

На первом месте – Нюрбинский улус, причем с большим отрывом от остальных. 3 золота, 3 серебра и две бронзы – всего 8 медалей в сборной Нюрбинского улуса, и на сегодня это абсолютный рекорд! На втором месте – Мегино-Кангаласский улус, в активе которого 3 золота и два серебра, всего 5 медалей.

В неофициальном медальном зачете обычно учитывают, в первую очередь, количество золотых медалей.

3 – 4. Так что на третье-четвертое место можно поставить Амгинский и Жиганский улусы. У Амгинского улуса одно золото и одно серебро, у Жиганского – одно золото и две бронзы.

5 – 6. На пятом-шестом месте идут Горный и Хангаласский улусы – у них по одному золоту и одной бронзе.

7 – 9. По одной золотой медали у Усть-Алданского и Верхневилюйского улусов, а также у сборной СВФУ. Они делят седьмое, восьмое и девятое места.

10. На десятом месте Вилюйский улус – по два серебра и две бронзы, всего четыре медали.

11. На одиннадцатом месте Чурапчинский улус – одно серебро и две бронзы, всего три медали.

12. На двенадцатом месте Сунтарский улус – одно серебро и одна бронза.

13 – 16. По одному серебру у Булунского, Таттинского и Кобяйского улуса, а также у сборной АГАТУ. Это с 13 по 16 места.

17 – 18. По одной бронзе у Алданского и Нерюнгринского районов. 17 и 18 места.

У остальных команда пока нет медалей.

Таков неофициальный медальный зачет на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах по итогам 6 июля. Пока такие данные. Но уже в ближайшее время ситуация может измениться.

И пусть победит сильнейший!