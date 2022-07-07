Неофициальный медальный зачет: Мегинокангалассцы вырываются вперед!

Несмотря на глубокую ночь, SakhaLife удалось достать протокол чемпионов и призеров по легкой атлетике среди мужчин и женщин на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах. Ранее сообщались чемпионы и призеры среди спортсменов с ограниченными возможностями. С учетом новых показателей, медальный рейтинг по итогам 6 июля претерпел существенные изменения.

На первое место вырвалась команда Мегино-Кангаласского улуса, в активе которой целых шесть золотых медалей! Так же у мегинокангалассцев два серебра и одна бронза. Всего девять медалей, и это на сегодня абсолютный рекорд! Нюрбинский улус отходит на второе место, у него ничего не прибавилось, по-прежнему три золота, три серебра и две бронзы. То есть, нюрбинцы остаются на втором месте только благодаря показаниям своих спортсменов с ограниченными возможностями, которые в своей категории вывели их в лидеры, а сейчас, в общем зачете, позволяют оставаться на почетном месте. С седьмого на третье место уверенно перескакивают хозяева Игр – Усть-Алданский улус, у которого в активе три золота, одно серебро и одна бронза. Улучшил свои показатели Хангаласский улус, поднявшийся на четвертую позицию – три золота и одно бронза. Поднимается выше и Верхневилюйский улус – два золота и три серебра. Увы, ниже спускается Амгинский улус – два золота, серебро и бронза. В рейтинге впервые появляется город Якутск – одно золото, два серебра и бронза. Сунтарский улус поднялся значительно выше – полный комплект медалей: золото, серебро и бронза. На прежней позиции осталась команда СВФУ – золото и серебро. Рухнул рейтинг Жиганского улуса – золото и две бронзы. Все эти медали завоевали спортсмены с ограниченными возможностями. Та же картина с Горным улусом – золото и бронза. Далее идут команды, у которых пока нет золота. Вилюйский улус – два серебра и три бронзы, пять медалей. Далее Кобяйский улус – два серебра и одна бронза. Впервые в рейтинге появился Ленский район – два серебра. Чурапчинский улус – одно серебро и три бронзы.

16– 18. По одному серебру у Булунского и Таттинского улусов, а также у команды АГАТУ.

19. У Нерюнгринского района теперь четыре бронзы.

20 — 21. И по одной бронзе у Алданского и Олекминского районов.

Таков неофициальный медальный зачет на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах по итогам 6 июля. Но уже в ближайшее время ситуация может измениться.

И пусть победит сильнейший!