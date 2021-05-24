24.05.2021
22:33
203

Политика

Назначен представитель Якутии в Татарстане

Соответствующий указ №1862 21 мая подписал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Представителем Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан назначен ЗАКИРОВ Рамиль Габдулбариевич. Работать он будет на общественных началах. Срок полномочий – один год.

Указ пока не опубликован. Новость сообщил SakhaLife Рамиль Закиров. Он якутянин, является депутатом Якутской городской Думы второго созыва от Северного округа (2008-2013 гг.). Предприниматель, человек активной жизненной позиции. Несколько лет назад Рамиль Габдулбариевич переехал в Татарстан, но продолжает поддерживать связи с Якутией, в том числе и с якутскими предпринимателями. Регулярно приезжает в республику и проводит определенную работу, чтобы укрепить связи между Татарстаном и Якутией, что будет полезно обеим республикам, считает Закиров. Теперь у Рамиля Габдулбариевича будет и официальный статус представителя Якутии в Татарстане.  

Всемирному Конгрессу татар предложен проект с Якутией
Фото: Якутия24
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх