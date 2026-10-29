Представьте этот масштаб: Звезды Саха Опера Балет объединятся с артистами Бурятии

Услышьте, как звучит единство: «Риголетто» с солистами Саха Опера Балет и большой гала-концерт

‎

‎Сегодня звезды оперы Саха Опера Балет улетели в Улан-Удэ, а это значит, что в скором времени у наших соседей появится редкая возможность стать свидетелями большого творческого события. Представьте: на одной сцене — артисты из Якутии и Бурятии. Один оркестр, один хор, одни и те же ноты — но сколько оттенков появляется, когда встречаются разные школы, разные голоса, разные традиции. Именно это и происходит: гастроли Саха Опера Балет — не просто спектакли, а живой разговор двух театров.

‎

‎31 октября на сцене Бурятского театра — опера «Риголетто». Наши соседи услышат Юрия Баишева в партии Риголетто, Екатерину Захарову — Джильду, Николая Попова — Герцога Мантуанского, Екатерину Корякину — Маддалену. Дирижёр — Валентин Богданов.

Всё началось весной в Якутске: совместно с бурятскими коллегами на сцене ГТОиБ с успехом прошла опера «Богема». На сцену вышли звёзды бурятской оперы — заслуженная артистка России и народная артистка Республики Бурятия Билигма Ринчинова, народный артист Республики Бурятия Эдуард Жагбаев, а также лауреаты международных конкурсов Дина Санданова, Жамсо Бамбагаев и Надмит Надмитов. А на следующий вечер два театра объединились для гала-концерта — и уже тогда стало ясно: это не просто гастроли, а настоящий диалог.

‎

‎Теперь пришла очередь Улан-Удэ принимать гостей. 31 октября якутские артисты выйдут на сцену Бурятского театра в опере «Богема» Джузеппе Верди. За дирижёрским пультом — главный дирижёр театра Валентин Богданов, режиссёр-постановщик — Юрий Лаптев.

‎

‎А 1 ноября зрителей ждёт ответный гала-концерт на бурятской сцене. В нём примут участие солисты Саха Опера Балет — Юрий Баишев, Екатерина Захарова, Николай Попов и Екатерина Корякина — вместе с солистами бурятской труппы, симфоническим оркестром и хором театра.

‎

‎Важно, что такие обмены — не сиюминутная инициатива. Дружба двух театров тянется ещё с 1960‑х годов, и нынешний сезон лишь продолжает эту традицию. Особенно символично, что гастроли проходят в преддверии 2026 года, объявленного в России Годом единства народов. Здесь это единство не декларируется, а буквально репетируется: артисты из Якутии и Бурятии выходят в одном спектакле, находят общий темп с чужим оркестром, и зритель слышит уже не «гостей» и «хозяев», а единое звучание.

‎

‎Обмен гастролями стирает границы и открывает новые грани знакомых опер, позволяя по-новому взглянуть на любимые произведения.

‎

‎Пожелаем артистам Саха Опера Балет и их бурятским коллегам вдохновения, слаженного ансамбля и благодарных зрителей. Пусть этот творческий диалог продолжается и дальше.

‎

