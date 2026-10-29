Я хочу, чтобы на этой улице бегали дети, гуляли влюбленные…

В ЯКУТСКЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УЛИЦА — ИМЕНИ ВИКТОРА ЕФИМОВА

Завершено строительство улицы В. П. Ефимова в 203 микрорайоне Якутска, а также капитальный ремонт перекрестка улиц Чернышевского – Ярославского – Хабарова — Ефимова. Официальное открытие состоялось сегодня, 29 октября, в присутствии руководителей города, республиканских министерств, а также родных Виктора Петровича.

Появление новой улицы стало долгожданным событием для тысяч жителей Якутска, прежде всего, 203 микрорайона. В ее названии увековечено имя Виктора Ефимова — человека, который внес большой вклад в развитие республики и который имел непосредственное отношение к появлению одного из лучших микрорайонов столицы республики.

Долгожданная улица, знаковое событие

За семь месяцев построена двухполосная дорога с двуслойным асфальтовым покрытием, с велодорожкой с одной стороны и тротуарами с обеих сторон. Обустроены ограждения со стороны Зеленого луга, водоотводные лотки, уличное освещение, газоны, установлены дорожные знаки. Откосы укреплены габионами. На улице уже появились автобусные остановки.

«РИК Автодор» также отремонтировал перекресток Чернышевского – Ярославского – Хабарова – Ефимова. Он стал удобнее, значит, безопаснее: изменилась конфигурация перекрестка — линия, которую образуют улицы Ярославского и Ефимова, стала более прямой. Для этого понадобилось перенести инженерные коммуникации – газовые сети и компенсатор с теплосетями.

Строительство улицы Ефимова и ремонт транспортного узла велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заказчиком выступила окружная администрация Якутска, генеральный подрядчик – АО «РИК Автодор» (входит в Группу «РИК»). Финансирование обоих проектов велось из бюджетов трех уровней – федерального, республиканского и муниципального.

«Наше предприятие шесть лет работает на объектах агломерации Якутска, — рассказал генеральный директор АО «РИК Автодор» Ариан Сидоров. – Улица, которую сегодня открываем, носит имя Виктора Петровича Ефимова, который стоял у истоков создания «РИК Автодор», и отрадно, что мы как подрядная организация эту улицу построили. Хотел бы поблагодарить наших работников. Улица, казалось бы, маленькая по протяженности, тем не менее здесь был большой комплекс работ».

Комментируя завершение строительства улицы Ефимова, генеральный директор АО «РИК Плюс» Петр Алексеев отметил особое значение этого события для Группы «РИК»: «Этот объект для нас знаковый. Виктор Петрович был руководителем «Республиканской инвестиционной компании». «РИК Автодор» завершил работу в срок, таким образом исполнен один из пунктов распоряжения президент Республики Саха (Якутия) от 2013 года «Об увековечении памяти Виктора Петровича Ефимова». Знаменательно, что эта улица является завершающем этапом строительства 203 микрорайона. В реализации проекта застройки микрорайона активное участие принимал Виктор Петрович. Надеемся, что подрастающее поколение будет знать и помнить Виктора Ефимова».

В.П. Ефимов в молодости работал в райкоме комсомола в родном Абыйском районе, в Нерюнгринском районе, где шло становление Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. С 1990-х годов – на государственной службе. Руководил Министерством экономического развития, Министерством имущественных и земельных отношений, Администрацией президента и правительства Республики Саха (Якутия). Возглавлял Республиканскую инвестиционную компанию, стоял у истоков акционерного общества «РИК Плюс».

Проезд открыт!

На открытии улицы В.П. Ефимова присутствовали члены правительства Республики Саха (Якутии), руководители Якутска, друзья, коллеги Виктора Петровича Ефимова, жители 203 микрорайона.

Первым к собравшимся обратился глава городского округа «Город Якутск» Дмитрий Садовников: «Символично, что мы запускаем движение в День комсомола. Улица носит имя Виктора Петровича Ефимова – человека, чья жизнь была примером служения делу. Вдвойне значимо, что строительством дороги занималась команда «РИК Автодор», ведь именно Виктор Петрович стоял у истоков Группы «РИК».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Тихонов напомнил, что Виктор Ефимов имел прямое отношение к созданию 203 микрорайона, и отметил, что эта улица значит для города: «Новый микрорайон должен иметь безопасный и удобный выезд в город. Мы горды тем, что открываем улицу имени Виктора Ефимова и перекресток улиц Ефимова – Хабарова – Чернышевского и Ярославского. Новая улица отвечает всем стандартам, и, надеемся, будет служить долгие годы и радовать горожан».

Особенно теплые слова сказала супруга Виктора Петровича Ефимова – заслуженный врач республики Любовь Николаевна Ефимова: «Когда именем твоего близкого человека называют улицу – это не только дань памяти. Имя Виктора Петровича Ефимова, его жизнь, его судьба вплетается в историю города Якутска и республики. Я хочу, чтобы на этой улице бегали дети, гуляли влюбленные, чтобы жизнь на этой улице была светлой, мирной и счастливой».

Любовь Николаевна поблагодарила всех, кто сделал возможным сегодняшний день: «В 2013 году вышло распоряжение президента республики Егора Афанасьевича Борисова, и после этого соратники Виктора Петровича – Святослав Габышев, Владимир Членов и все другие – обратились к главе Якутска Айсену Сергеевичу Николаеву с предложением назвать его именем одну из улиц города. Благодарю главу города Дмитрия Садовникова, Городскую думу Якутска, компанию «РИК Плюс» в лице генерального директора Петра Вячеславовича Алексеева и строителей, которые построили эту улицу с прекрасным видом на Зеленый луг и величавую Лену».

От имени родственников из Абыйского района дорожных строителей и всех, причастных к замечательному событию поблагодарила сестра Виктора Петровича, отличник здравоохранения республики Антонина Ефимова.

В этот день награды получили те, кто работал на двух больших объектах, в том числе работники АО «РИК Автодор»: водитель Пантелеймон Абрамов и электросварщик Егор Христофоров получили Благодарственное письмо Окружной администрации Якутска, геодезист Айаал Алексеев — Почетную грамоту Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, главный диспетчер Станислав Кобяков – Благодарность министерства.

Мэр Якутска Дмитрий Садовников и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Владимир Тихонов развернули дорожный знак – проезд открыт. И сразу по улице поехали первые машины – легковые автомобили и городские автобусы-«тройки».