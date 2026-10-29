В Губинском округе Якутска снесут последние многоквартирные деревянные дома

Губинский округ Якутска в 2027 году полностью избавится от многоквартирного деревянного жилого фонда. Об этом сообщил глава города Дмитрий Садовников на пресс-конференции ТАСС, посвященной реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Два последних дома будут снесены в первой половине года. Таким образом, Губинский станет первым округом столицы Якутии, где не останется многоквартирных деревянных зданий.

Дмитрий Садовников подчеркнул, что значительная часть деревянного жилфонда была возведена в советский период и сегодня не отвечает современным требованиям безопасности и комфорта.

Всего в Якутске насчитывается 2577 многоквартирных домов, из которых 1136 официально признаны аварийными. Глава города признал, что темпы расселения сдерживает нехватка финансирования.

«В первую очередь мы занимаемся домами, по которым уже есть судебные решения и ведутся исполнительные производства. В этом году на муниципальную программу было выделено более 270 миллионов рублей. К сожалению, этих средств недостаточно, чтобы масштабно и быстро решить проблему. При этом работу по программе мы продолжаем», — отметил Дмитрий Садовников.

Параллельно в Якутске активно применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ). Он позволяет преобразовывать целые кварталы: расселять и сносить ветхие здания, строить современное жильё, создавать инженерную и социальную инфраструктуру, а также благоустраивать общественные пространства.

«Такая масштабная работа ведётся не только в Губинском, но и в других округах. Деревянного многоквартирного фонда у нас всё ещё достаточно, но он должен постепенно уйти в прошлое. В дальнейшем деревянные дома будут сохраняться только в частном секторе», — добавил глава Якутска.

О ходе реализации нацпроекта также рассказали министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Вячеслав Емельянов и министр строительства РС(Я) Виктор Романов.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на кардинальное улучшение качества жизни в городах и поселках, обновление жилого фонда и создание комфортной городской среды.