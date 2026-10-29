И смех и грех: Вот такой курьезный случай
В ТЦ «Республика» случайно заперли человека
Как стало известно «Эхо столицы», вечером 28 октября в тамбуре ТЦ «Республика» на пр. Ленина после закрытия остался человек.
Его удалось быстро вызволить: в это время наряд ППС как раз патрулировал на маршруте неподалеку.
«К патрулировавшему наряду ППС обратилась группа молодежи, которая сообщила, что в тамбуре ТЦ закрыли мужчину. Наряд сразу принял обращение и начал поиски охранника. Его нашли на заднем дворе торгового центра, он тоже проводил обход. Дверь открыли и мужчина благополучно ушел домой», — рассказали редакции в городской полиции.
Жителям Якутска напоминают о необходимости следить за временем работы заведений, чтобы не оказаться в подобной ловушке.
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