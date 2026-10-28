Тайны 18 счетов: Изъяты миллионы непонятных доходов у экс-главы наслега и его супруги

В Якутии антикоррупционное законодательство нанесло очередной жесткий удар по скрытым доходам бывших чиновников. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РС(Я) оставила в силе решение Намского районного суда об обращении в доход государства миллионов рублей, законность происхождения которых бывший глава сельского поселения и его жена подтвердить не смогли.

Началом громкого процесса стали материалы проверки Управления при Главе Якутии по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Проверяющие органы заинтересовались финансовым состоянием экс-главы одного из муниципальных образований Намского улуса и его законной супруги. Хотя в официальных релизах надзорных органов название муниципалитета скрывается, журналисты прочно связывают громкое дело с экс-главой Хатырыкского наслега Гаврилом Гоголевым, который руководил селом Столбы именно в проверяемый период.

Миллионы мимо декларации

В ходе проверки выяснилось, что в период с 2021 по 2023 годы глава сельского поселения сдавал неполные справки о доходах. Чиновник попросту «забыл» указать банковские счета, на которые непрерывным потоком шли крупные денежные средства.

Правоохранители установили, что в 2021–2024 годах на счета самого экс-главы и его жены через банкоматы регулярно вносились крупные суммы наличных. Кроме того, на счета супруги поступали многочисленные переводы от физических лиц. Прокурор Намского района направил иск в суд с требованием изъять в пользу Российской Федерации всю сумму сомнительного обогащения. При этом гособвинение повело себя максимально корректно: из общей суммы иска были исключены личные переводы между супругами и все официально подтвержденные легальные доходы семьи.

Версия про «знакомых» и «грузоперевозки» не сработала

Ответчики исковые требования категорически не признали. Они пытались зацепиться за процедурные моменты, уверяя, что надзорные органы якобы нарушили сроки и порядок проведения антикоррупционной проверки, а также пропустили срок обращения в суд.

Когда дошло до объяснения природы происхождения денег, экс-глава выдал версию в духе лучших теневых бизнесменов. Оказалось, что семейная пара открыла 18 счетов в различных банках, на которых размещались миллионы рублей. По утверждению экс-чиновника, это были «деньги от знакомых», плата за некие «грузоперевозки», а часть наличности и вовсе поступала через третьих лиц за неофициальную реализацию горюче-смазочных материалов (ГСМ). Никаких договоров, чеков или иных документов в суд представлено не было. Более того, на заседаниях супруги даже не смогли внятно пояснить общий размер и точные даты своих скрытых поступлений.

Вердикт окончательный

Суд первой инстанции признал доводы прокуратуры полностью обоснованными и обратил неподтвержденные доходы в казну государства. Бывший руководитель наслега попытался обжаловать этот вердикт в вышестоящей инстанции, но Верховный суд Якутии признал решение законным.

Судебная коллегия напомнила экс-чиновнику: по закону «О противодействии коррупции» обязанность доказывать легальность доходов лежит исключительно на самом госслужащем. Доводы о нарушении сроков проверки также были признаны полностью несостоятельными. К слову, этот процесс органично вписался в жесткую статистику текущего года: по искам прокуратуры у нечистых на руку чиновников Якутии в доход государства изымаются крупные суммы денег и дорогостоящее имущество.