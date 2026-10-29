Международное сотрудничество: БРСМ и ЖДЯ объединят усилия

В день рождения комсомола в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между БРСМ и АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Сегодня, в день 108-й годовщины со дня Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), в Минске состоялось подписание договора о сотрудничестве между Белорусским республиканским союзом молодёжи (БРСМ) и Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» (АО «АК «ЖДЯ»).

Документ подписали генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский.

Предметом договора является организация трудоустройства и деятельности строительных студенческих отрядов. Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам организации и направления граждан Республики Беларусь в составе строительных студенческих отрядов для работы на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» по специальности «монтёр пути».

Отметим, что белорусские студенческие отряды уже третий год подряд проводят свой трудовой семестр на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» и успешно работают на объектах компании. В этом году в рамках международного молодежного обмена работали два студенческих отряда в количестве 46 человек. Это 25 студентов отряда «Титан» из Белорусско-Российского университета г. Могилева и 21 человек отряда «Вектор» Белорусского государственного университета транспорта из г. Гомеля. Это будущие инженеры по подвижному составу, логисты, конструкторы, строители, энергетики, которые в третьем трудовом семестре работали путейцами.

Накопленный опыт взаимодействия подтвердил высокий уровень подготовки белорусских студентов и стал прочной основой для дальнейшего сотрудничества.

Подписанный документ открывает новые возможности для белорусской молодёжи, желающей получить практический опыт и трудовой стаж на объектах железнодорожной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия), а также способствует укреплению межрегиональных связей между Беларусью и Россией.

Стороны выразили уверенность, что сотрудничество в рамках студенческих отрядов станет важным шагом в патриотическом воспитании молодёжи и возрождении традиций студотрядовского движения.