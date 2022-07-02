Началась подготовка к Ысыаху Олонхо в Оймяконском улусе

Об этом сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, отвечая на вопрос подписчика в ходе прямого эфира на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Rutube.

Традиционную научно-практическую конференцию, предваряющую активную фазу подготовки к Ысыаху Олонхо, решено провести в сентябре текущего года.

«Научно-практическая конференция является важным организационным этапом. Организаторы празднования погружаются в атмосферу района, знакомятся с носителями традиций, выявляют специфику, которую можно ярко представить в предстоящем праздновании», — сказал Айсен Николаев.

В улусе уже побывали исследователи для сбора материалов. Собранные сведения послужат основой для научно-исследовательской работы по выявлению особенностей сохранения эпического наследия в Оймяконском районе.

Ысыах Олонхо в Якутии пройдет по графику: в 2023 году – в Оймяконском улусе, в 2024 году – в Амгинском улусе, в 2025 году – в Нерюнгринском районе.

Напомним, что традиционный символ праздника передан представителям Оймяконского района во время церемонии закрытия XV Ысыаха Олонхо в Верхневилюйске.