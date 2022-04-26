На прямую линию Айсена Николаева поступило 708 вопросов

ЦУР Якутии выступил аналитическим оператором прямого эфира. Всего от жителей поступило 708 вопросов.

География вовлечения жителей впечатляет: вопросы поступили от жителей всех районов республики, включая самые отдаленные. Самыми активными оказались жители г. Якутска (56%), Олекминского (8%), Мегино-Кангаласского (5%), Алданского (5%), Нерюнгринского (4%), Ленского (3%) районов.

ТОП-тем, которые волнуют жителей республики возглавила тема «Транспорт и дороги» (16%), большая часть вопросов касается ремонта дорог в г.Якутске в связи с реализацией масштабных ремонтных работ. Жителей также интересует дальнейшее развитие транспортной схемы внутри республики: строительство Ленского моста, субсидированные авиаперевозки, работа водного транспорта.

На втором месте по популярности вопросы на тему социальной поддержки населения (11%). В связи с назначением в 2022 году дополнительных новых выплат на детей и реализации в Якутии Года матери, якутяне активно интересовались порядком назначения социальных выплат семьям с детьми, причинах отказа в выплатах на детей, распоряжении материнским капиталом, а также улучшения жилищных условий семей с 5 и более детьми.

ТОП-3 замыкают вопросы на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья» (9%). В Якутии действует самая масштабная среди регионов России программа по переселению из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которая реализуется во всех муниципальных образованиях. Вопросы по данной теме поступили как от жителей городов республики, так и арктических районов, таких как Жиганский, Абыйский, Верхнеколымский.

На каждый вопрос без исключения будет дан ответ. Благодарим всех жителей за проявленное неравнодушие к развитию республики! Прямой эфир транслировался на телеканалах НВК Саха, Якутия24, Россия24, на радиостанциях «Тэтим» и Радио России, а также в RuTube, в социальных сетях Главы Якутии в ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте столетия 100yakutia.ru