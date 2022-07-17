Межопергруппа продолжает работу в Верхоянье с первого дня паводка

С начала дождевого паводка на территории Верхоянского района работает межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения Якутии Иннокентия Андросова.

В поселке Батагай проведены работы по усилению защиты населенного пункта от дождевого паводка, где превышена критическая отметка. Проведена отсыпка дороги, выполняющей защитные функции. Спасатели Службы спасения, работники муниципалитета и местные жители участвовали в обваловании Батагайской нефтебазы, по периметру посёлка Батагай дежурили спасатели. Возведенная ими насыпь на дороге и подготовленные мешки с песком остановили проникновение воды в районный центр.

В селах, пострадавших от дождевого паводка группой спасателей проводится работа по отселению населения и поднятию вещей, мебели граждан на высокие местности. Ежедневно продолжается эвакуация детей, пожилых и инвалидов в город Якутск. Спасатели Службы спасения республики и сотрудники ГУ МЧС России проводят отгрузку гуманитарной помощи с воздушных судов и на маломерных судах осуществляют доставку питьевой воды, продуктов питания и медикаментов населению. Организованы перевозки врача людям, обратившимся за медицинской помощью и работника раздачи пенсии жителям района.

На притоках реки Яна — Дулгалах, Борулах и Адыча продолжается стабильное понижение уровней воды. В ближайшие сутки понижение уровней продолжится с освобождением от воды села Бетенкес на реке Адыча.

В среднем течении реки Яна сохраняются высокие уровни воды. У села Боронук и города Верхоянск ближайшие сутки ожидается постепенное понижение уровней и освобождением населенных пунктов от воды.