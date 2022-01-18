Мэрия Якутска сообщила, сколько собак отловлено со дня трагедии

В Якутске с 29 декабря по 18 января отловлено 525 безнадзорных собак, в том числе 20 особей пойманы сегодня, сообщает пресс-служба мэрии Якутска. Все собаки доставлены в пункт передержки безнадзорных животных.

Напомним, с 29 декабря 2021 года на территории города Якутска введён режим повышенной готовности, а на территории Автодорожного округа объявлен режим ЧС. Решением главы города Якутска Евгения Григорьева режим повышенной готовности продлен для всех структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска до того времени, пока не стабилизируется ситуация с бродячими собаками.

К ловле безнадзорных собак привлекаются специалисты структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, МУ МВД России «Якутское», ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», Департамента ветеринарии Якутии и пункта передержки животных.

С 29 декабря 2021 года прекращен выпуск собак в естественную среду (на улицах города).

В городе ведется усиленная работа по расширению Пункта передержки безнадзорных животных на ул. Очиченко 57.

С 30 декабря при Единой дежурной диспетчерской службе города Якутска сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации (заявок) от граждан по отлову безнадзорных собак.