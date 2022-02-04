Ленск преображается с каждым годом

«1000 дворов»: отклик ленчан по поводу программы

Все ближе завершение срока подготовки проектно-сметной документации с экспертизой по проектам, прошедшим региональный конкурсный отбор для включения в дальневосточную программу «1000 дворов». Так, соответствующая документация должна быть готова до 15 февраля. Далее с 1 марта муниципалитеты начнут объявлять закупки. С 1 же мая, определив подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ, начнется реализация. Срок завершения программы – 1 ноября 2022 года.

Напомним, что реализация проекта «1000 дворов» курируется отделом архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и Центром компетенций по вопросам городской среды РС (Я) «LETO» и в Якутии данная программа синхронизируется с нацпроектом «Жилье и городская среда». В прошлой публикации говорилось о работе в городе Якутск, сегодня же поделимся мнением жителей западного города республики.

С самого начала программы среди городов наибольшую активность проявили города Мирный и Ленск. На сборе и отборе предложений от населения для разработки проектов каждый город отдал более 10 000 голосов. «Меня зовут Федор. Я живу на улице Первомайская. Рядом с нами расположен заброшенный сквер, где детская площадка еще со времен СССР. Я отец троих несовершеннолетних детей и мы часто гуляем по парку, ходим на другие игровые площадки, потому что рядом с нами таких площадок нет. В этом году мы узнали, что будет выполнено благоустройство нашей дворовой территории по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Мы полностью поддерживаем планируемые изменения, активно голосовали на сайте города, на платформе One Click Yakutia. Тем более, что детская площадка и проезды нашего района давно требуют ремонта и приведения в качественный, современный вид. И по проекту мы видели, что наш двор поменяется на лучший уровень – очень интересное и красивое игровое оборудование. Хотелось бы, чтоб они еще и были 100% безопасными, прочными и качественными. Желаю нашей администрации дальнейших успехов в плане благоустройства города», — делится многодетный отец.

Ленская семья

Обсуждение проекта с инициативной группой жителей домов по ул. Первомайская

В городе Ленск в 2018 г. стартовала программа по благоустройству и созданию сети общественных пространств. Одним из объектов для трансформации стал парк культуры и отдыха «Ойуур» в самом центре города. Об этом упомянул в своем комментарии следующий ленчанин: «Меня зовут Дмитрий, я житель города Ленск. В 2018 году мы узнали о новой программе по формированию комфортной городской среды. На тот момент в нашем городе работала программа переселения. В результате работы этих программ на сегодняшний день очень заметно преображение нашего города, и не только. Другие города республики тоже значительно меняются. У нас, например, преобразился городской парк культуры и отдыха, где построили современные спортивные, детские площадки, многофункциональный центр с кафе, новое освещение, тротуары. С тех времен в парке заметно увеличилось количество отдыхающих. Людям приятно, интересно находиться там, много детей каждый день».

Благоустроенный парк культуры и отдыха

По отзывам и активности жителей Ленска можно сказать, что местная администрация тесно и умело сотрудничает с населением, на что указывал глава республики Айсен Николаев при старте программы «1000 дворов» на территории Якутии. К тому же, у администрации дельные доводы по синхронизации программ. «Совмещение программы переселения из ветхого аварийного жилья и дальневосточной программы «1000 дворов» приводит к очень положительным результатам. Вследствие переселения застраиваются кварталы, непосредственно девятиэтажными домами, и очень большая есть необходимость в благоустройстве новых дворовых территорий, где жители могли бы проводить время с детьми, где подростки могли бы заниматься спортом, где могли бы быть зоны отдыха для всех», — отмечает первый заместитель главы г. Ленск Владимир Пелипенко.

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Многокварирный дом по программе переселения нацпроекта «Жилье и городская среда»

«В этом году у нас предусматривается две площадки: Рабочий квартал, который застраивается по программе переселения и в центре города в районе улицы Первомайская. Мы видим положительный отклик населения, идет активное обсуждение этих проектов. Это все должно принести очень хорошие, положительные результаты. Было бы еще лучше совместить и программу «Безопасные дороги». Потому что при застройке новых кварталов подъездные пути к ним находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта или же строительства новых дорог. В таком случае проживание было бы наиболее комфортным», — завершает Владимир Юрьевич.