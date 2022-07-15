Кочующий музей открыл в Петербурге выставку «Мотивы Севера»

На выставке представлен настоящий костюм шамана эвенков.

Российский этнографический музей совместно с Музеем музыки и фольклора народов Якутии в рамках культурно-просветительского турне «Кочующий музей» открыли в Петербурге выставку «Мотивы Севера». Как рассказала корреспонденту ТАСС директор якутского музея и руководитель турне Мария Корнилова, на выставке представлен настоящий костюм шамана эвенков.

«На выставку в Петербург мы привезли уникальные вещи, которые представят материальную и духовную культуру коренных народов Якутии. По каждому народу у нас представлены традиционные костюмы и атрибуты декоративно-прикладного характера. Среди них такая сакральная вещь, как настоящий шаманский костюм эвенков. Это впервые, когда подобные атрибуты из наших фондов выезжают за пределы нашей республики», — сказала она.

Представленный в Петербурге костюм передала в Музей музыки и фольклора Якутии жена шамана уже после его смерти. Следует отметить, что в советские времена шаманов, как приверженцев определенной религии, преследовали, так что все положенные ритуалы совершались тайно. Тем не менее костюм дошел до наших дней.

Перед открытием выставки, прямо перед гостями музея был проведен обряд очищения и благословения Эвенов, который проводился подлинными мастерами, сохраняющими традиции своего народа.

Посмотреть на ритуальные обряды северных народов можно будет еще и 17 июля — такой подарок якутская сторона сделала петербургскому музею в связи с Днем этнографа. Выставка «Мотивы Севера» организована к 100-летию Якутской АССР и Году культурного наследия народов России. Также музей музыки и фольклора Якутии передал в дар Российскому этнографическому музею народный инструмент, который называется «кырымпа».

«Музыкальный инструмент, который нам подарили, находится в прекрасном состоянии. Нашим музыкальным хранителем кладовой он был очень высоко оценен. Он не только выполнен в традиционной технике, ручным способом, он еще и игровой», — поделилась с корреспондентом ТАСС заместитель директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей этнографического музея Наталья Прокопьева.