«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: ОДИН ВЕЧЕР, ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ ЗАНОВО!

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Только сегодня, ‎22 октября, на сцене — та самая пушкинская история, которая звучит по-новому и всё равно попадает в самое сердце. «Евгений Онегин» в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона — это не просто спектакль, это живой нерв русской классики.

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‎ Этот показ всегда особенный, когда в роли Татьяны — Екатерина ЗАХАРОВА, лауреат Национальной оперной премии «Пушкин». Её голос будто создан для этой партии — в нём и девичья нежность, и твердая решимость.

‎В роли Евгения Онегина — молодой прекрасный баритон Алексей ИВАНОВ: сдержанный, но обжигающе точный.

‎Ленский — Николай ЕФИМОВ, который еще недавно покорял зрителей в роли влюбленного Лоокуута. Его арии лирического героя хочется слушать снова и снова.

‎И, наконец, два дебюта, которые нельзя пропустить: Сардана САДОВНИКОВА (Ольга) и Евгения КАРАМЗИНА (Няня) — свежие голоса, новая энергия, искренность с первой ноты.

‎И тут мне хотелось бы остановиться.

Иногда за одной партией стоит целая цепочка событий. Так случилось с ролью Няни в «Евгении Онегине». Раньше её исполняла Юлия Караченцева, и делала это прекрасно.

‎Но вот в апреле этого года проходит XIV Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток 2026», и воспитанница Елены Яковлевой (которая, в свою очередь, является дочерью легенды оперной сцены Якутии Аи Яковлевой) Юлия Караченцева не просто побеждает, а становится Гран-при конкурса. Заметим, что в номинации «Академическое пение» конкуренция была не просто серьёзной, а очень серьезной: якутянки соперничали с более 400 музыкантами из разных городов (Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Магадана, Москвы, Нижнего Новгорода и даже из Китая).

‎И вот новый поворот: успешное прослушивание Юлии на Приморской сцене Мариинского театра и переезд во Владивосток.

На освободившееся место режиссёр Карл Сергучев сразу пригласил Евгению Карамзину — и не ошибся. Её дебют в этой партии — не просто замена, а новое прочтение: более мягкое, внимательное, по-своему очень личное.

Евгения — лауреат I премии того же знаменательного конкурса во Владивостоке и тоже воспитанница Елены Яковлевой.

‎Вместе с ней в роли Ольги в спектакль вошла ученица Валентины Колодезниковой Сардана Садовникова — лауреат III премии международного конкурса.



Два дебюта в одном вечере — это всегда риск и всегда подарок для зрителя: свежие голоса, искренние эмоции, энергия первого большого выхода.

‎Режиссёр Карл Сергучев тонко балансирует между традицией и свежим взглядом: в его постановке нет нарочитого «осовременивания», зато есть внимание к деталям и уважение к Пушкину и Чайковскому.

‎А кого из «Онегина» вы любите больше всего?

‎ Обязательно приходите 22 октября, и услышьте эти голоса вживую.

‎Бывали ли вы на дебютах раньше?

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